21 мая состоялась 4 ежегодная церемония награждения лучших финансовых компании в реализации продуктов, передовых технологий и клиентских сервисов FinAwards 2021.

Соучредитель финансового сервиса MyCredit Роман Катеринчик на странице фейсбук разместил фото с новой наградой – статуэткой FinAwards 2021 "ЛИДЕР РЕЙТИНГА МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ" и поблагодарил команду и клиентов за результат.

Вторая победа финансового сервиса MyCredit – ВЕДУЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ КАТЕГОРИИ МФО.

"Поздравляйте!

Взяли награду в рейтинге Финансовых компаний FinAwards 2021, который организовывает портал Finance.ua.

Спасибо нашим клиентам за то, что выбрали нас! Спасибо команде за тысячи часов работы над сервисом, ночные деплои и стойкость во время карантина!

Сегодня 2 место из 30 участников рейтинга, а значит мотивация и повод ехать в офис и искать "Что можно улучшить!".

Скоро будем первыми!"

Победители номинаций определялись путем голосования жюри, экспертной группы редакции сайтов Минфин, Finance.ua и открытого голосования читателей сайта. Чтобы избежать накрутки голосов на сайте установлена экспертиза на бот-трафик.

Учредители премии сайты о финансах и инвестициях Minfin.com.ua и Finance.ua. Организатор премии – конференц-площадка финансов и технологий – BankOnline.

Впервые в этому году к участию приглашаются микрофинансовые и страховые компании.

Финансовый сервис MyCredit неоднократно удостаивался престижных наград по версии PaySpace Magazine ("Звезда качества 2017", "Лучшее предприятие страны 2017", "Лучший сервис онлайн-кредитования‎ 2018").

По результатам 2020 года MyCredit занял место №1 в рейтинге портала Finance.ua, получили награды "Проект года" и "Лучшая команда контроля качества" от DzWINNER.

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