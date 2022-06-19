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Гайдай: Боремся за Северодонецк, враг давит из Попасной, в Лисичанске погибли люди

Цей матеріал також доступний українською
19.06.2022, 08:40
Гайдай: Боремся за Северодонецк, враг давит из Попасной, в Лисичанске погибли люди - Фото
Фото: Сергей Гайдай/telegram

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что на утро воскресенья ситуация в Северодонецке остается сложной. Оккупанты проводят круглосуточную воздушную разведку беспилотниками, корректируют огонь, быстро подстраиваясь под изменения в оборонных редутах ВСУ. 

"Снова мощно обстреляны районы вблизи мостов. Дважды ударили по Северодонецкому Азоту – зафиксированы разрушения проходной и очистных сооружений", – подтвердил Гайдай. 

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Оккупанты также обстреляли Лисичанск, Метелкино, Боровское, Белую Гору, Устиновку, Николаевку, Белогоровку. Нанесли авиационные удары вблизи Белой Горы, Мирной Долины и ракетный удар в районе Верхнекаменки.  

Значительны разрушения в населенных пунктах Попаснянской и Горной громад. В частности, в Новоивановке повреждено 16 домов, Николаевке – девять, Нырковом – шесть. 

За последние полтора суток найдены тела двух мужчин, погибших от обстрелов россиян в Лисичанске. 

Подразделения ВСУ отразили штурм в районе Тошковки, как и в направлениях Орехово-Золотое и Первомайск-Золотое. Идет штурм в направлении Орехово-Горное.  

В эти минуты россияне также ведут разведку боем в направлении Нырково-Николаевка. Попытку продвижения по направлению Врубовка-Николаевка украинские военные остановили. 

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Роман Брыль
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ВСУ северодонецк лисичанск азот российские оккупанты Cергей Гайдай
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