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В Луганскую область ежедневно завозят до 30 КАМАЗов с оккупантами – Гайдай

Цей матеріал також доступний українською
17.06.2022, 22:38
В Луганскую область ежедневно завозят до 30 КАМАЗов с оккупантами – Гайдай - Фото
Северодонецк (фото - ЕРА)

Российские войска в Луганской области несут серьезные потери, однако каждый день в регион прибывают до 30 КАМАЗов с живой силой оккупантов. Об этом в Telegram сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Сейчас, по словам Гайдая, под массированными обстрелами россиян находятся все подконтрольные Украине населенные пункты области. Самая горячая точка – Северодонецк. Оккупанты контролируют большую часть города, но уличные бои продолжаются.

"Трупы погибших не забирают, но новых будущих трупов – системно привозят. Ежедневно в Луганскую область прибывают по 30 камазов россолдатов", – написал он.

Эвакуация происходит только из Лисичанска и Горской громады.

Лисичанск, по словам Гайдая, полностью под украинским контролем. Гуманитарные грузы завозятся туда каждый день.

Трассу Лисичанск-Бахмут оккупанты не контролируют, но постоянно обстреливают, ездить по ней нельзя, рассказал глава ОВА.

Читайте также: "Устают, но не заканчиваются". Оккупанты усиливают группировку своих войск у Северодонецка

Вадим Ребрина
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Донбасс северодонецк Сергей Гайдай
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