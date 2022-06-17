"Устают, но не заканчиваются". Оккупанты усиливают группировку своих войск у Северодонецка

В Минобороны сообщили об усилении группировки оккупантов на Северодонецком направлении. По словам главы Луганской областной военной администрации, бои продолжаются, а оккупанты "устают, но не заканчиваются".

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На сегодняшнем брифинге спикер Минобороны Александр Мотузяник сказал, что на Северодонецком направлении агрессор усиливает группировку своих войск. В 40 км от Северодонецка, через Сватово в направлении Старобельска россияне переместили танки, боевые бронемашины, автомобильную и инженерную технику.

Также на направлении Попасная – Николаев оккупанты ввели два батальона из состава 1 и 2 армейских корпусов, которые восстанавливали свою боеспособность.

Мотузяник сообщил, что ВСУ сдерживают наступление оккупантов, которые сосредоточились на попытках окружить украинские войска в районах Северодонецка и Лисичанска, а также на блокировании основных логистических путей.

Отвечая на вопрос журналиста о ситуации на химзаводе "Азот" в Северодонецке, где укрываются бойцы ВСУ, Мотузяник сказал, что не может это комментировать, добавив: "Там продолжаются бои".

Гайдай сегодня сообщил, что в Северодонецке продолжаются бои и город не захвачен, как об этом заявляют в РФ. Также, по его словам, "очень тяжелые бои" идут в районе Золотого и Тошковки.

"Говорят, что орки устают, но что-то они пока не заканчиваются. Как тараканы лезут из всех щелей", – сказал Гайдай.

Вчера в Генштабе подтвердили информацию о разрушении четырех мостов через реку Северский Донец, однако варианты обеспечения ВСУ остаются.

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Оксана Житнюк

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