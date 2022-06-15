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Бойцы на Азоте сковывают войска РФ, не дают Кремлю бросить их на другие участки – Лондон

Цей матеріал також доступний українською
15.06.2022, 08:18
Бойцы на Азоте сковывают войска РФ, не дают Кремлю бросить их на другие участки – Лондон - Фото
"Довоенный" северодонецкий Азот (Фото: пресс-служба Group DF)

Укрывающиеся в бункерах химзавода "Азот" в промышленной зоне Северодонецка бойцы ВСУ "смогут выжить под землей", что, вероятно, временно помешает России перенаправить штурмующие город силы на другие участки линии фронта. Такой прогноз дала разведка Минобороны Великобритании.

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В Лондоне отметили, что спустя более месяца ожесточенных боев российские войска контролируют большую часть Северодонецка, и их тактика – массированные удары артиллерии по застройке – "нанесла значительный побочный ущерб всему городу".

"Подразделения ВСУ вместе с несколькими сотнями мирных жителей укрываются в подземных бункерах Азота. Российские силы, вероятно, будут скованы около химзавода", – считают в британской разведке.

Аналогичная ситуация была при обороне Мариуполя и завода "Азовсталь": украинские войска долгое время задерживали большие силы оккупантов на этом участке фронта, не давая перебросить их на усиление куда-то еще.

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Там подчеркнули, что "крайне маловероятно", чтобы Москва ожидала столь ожесточенного сопротивления или такого затяжного конфликта на истощение при первоначальном планировании полномасштабного вторжения в Украину.

  • 14 июня президент Зеленский объяснил, почему силы обороны "уперлись" и не дают российской армии взять Северодонецк: "чем больше потерь РФ понесет на Донбассе, тем меньше у нее будет сил на войну".
  • Также вчера Генштаб сообщил, что РФ бросила еще две БТГр под Северодонецк. 15 июня утром там заявили, что украинские силы "успешно отражают попытки штурма в Северодонецке и Тошковке, боевые действия продолжаются".
  • По состоянию на середину июня все мосты вокруг города разрушены.

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Евгений Пилипенко
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война северодонецк разведка азот британская разведка
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