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Украинский спецназ подорвал понтонную переправу россиян в Луганской области — видео

Цей матеріал також доступний українською
16.06.2022, 09:55
Украинский спецназ подорвал понтонную переправу россиян в Луганской области — видео - Фото
Подрыв переправы оккупантов в Луганской области (Фото: скриншот с видео)

Бойцы Сил спецопераций подорвали понтонную переправу российской армии в Луганской области, сделав это "под носом у противника". Об этом сообщили на канале ССО ВСУ в Telegram. 

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Сообщается, что бойцы ССО заминировали понтонный мост противника через реку ночью, после чего подорвали переправу. 

В ССО заявили, что вокруг места подрыва — более чем достаточно "нехороших знаков" в виде сожженной российской техники, вероятно, намекая, что подрыв был совершен в районе Белогоровки, где уже уничтожали понтонную переправу оккупантов через Северский Донец. 

Читайте также: ССО и гвардейцы сожгли "грады" россиян и "разминировали" их грузовик со снарядами: видео 18+

Дмитрий Гриниченко
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луганская область ссо понтонная переправа
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