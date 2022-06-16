Украинский спецназ подорвал понтонную переправу россиян в Луганской области — видео

Бойцы Сил спецопераций подорвали понтонную переправу российской армии в Луганской области, сделав это "под носом у противника". Об этом сообщили на канале ССО ВСУ в Telegram.

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Сообщается, что бойцы ССО заминировали понтонный мост противника через реку ночью, после чего подорвали переправу.

В ССО заявили, что вокруг места подрыва — более чем достаточно "нехороших знаков" в виде сожженной российской техники, вероятно, намекая, что подрыв был совершен в районе Белогоровки, где уже уничтожали понтонную переправу оккупантов через Северский Донец.

В разведке Великобритании сообщили, что Украине, вероятно, удалось вывести большую часть сил, которые первоначально удерживали Северодонецк. Все мосты к городу, скорее всего, разрушены – ситуация на восточном берегу Северского Донца крайне тяжелая.

По данным Генштаба ВСУ, армия РФ все еще не установила полный контроль над Северодонецком и ведет штурм. Боевые действия продолжаются.

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Дмитрий Гриниченко

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