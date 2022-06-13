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ССО и гвардейцы сожгли Грады россиян и "разминировали" их грузовик со снарядами: видео 18+ видео

Цей матеріал також доступний українською
13.06.2022, 12:06
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В Луганской области бойцы Сил спецопераций обнаружили несколько российских "Градов", которые использовались оккупантами для обстрелов Северодонецка, других населенных пунктов и позиции сил обороны. Артиллерия Нацгвардии по координатам от ССО уничтожила эти машины, что было снято на видео.

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"Боги войны" при помощи американских гаубиц М777 уничтожили в тылу врага три из четырех установок РСЗО, еще одна была повреждена.

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В Харьковской области гвардейцы с легкого беспилотника выследили и метко сбросили на грузовик с боеприпасами россиян взрывное устройство. Результат – безвозвратные и санитарные потери живой силы оккупантов, а также уничтожение их артиллерийских снарядов.

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Евгений Пилипенко
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война РСЗО нацгвардия артиллерия град ссо
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