В Луганской области бойцы Сил спецопераций обнаружили несколько российских "Градов", которые использовались оккупантами для обстрелов Северодонецка, других населенных пунктов и позиции сил обороны. Артиллерия Нацгвардии по координатам от ССО уничтожила эти машины, что было снято на видео.
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"Боги войны" при помощи американских гаубиц М777 уничтожили в тылу врага три из четырех установок РСЗО, еще одна была повреждена.
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В Харьковской области гвардейцы с легкого беспилотника выследили и метко сбросили на грузовик с боеприпасами россиян взрывное устройство. Результат – безвозвратные и санитарные потери живой силы оккупантов, а также уничтожение их артиллерийских снарядов.
- Сегодня, 13 июня, на Банковой озвучили, сколько нужно артиллерии и танков, чтобы выгнать Россию.
- Британская разведка считает, что для успеха на Донбассе России нужно форсировать реки или бить с флангов.
- Финские аналитики подсчитали, что за 100 дней большой войны РФ против Украины Франция увеличила импорт сжиженного газа из России.
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