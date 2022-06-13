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Для успеха на Донбассе РФ нужно форсировать реки или бить с флангов – разведка Британии

Цей матеріал також доступний українською
13.06.2022, 09:32
Для успеха на Донбассе РФ нужно форсировать реки или бить с флангов – разведка Британии - Фото
Разбитая переправа россиян через Северский Донец (Фото: Генштаб ВСУ)

Для достижения успеха на Донбассе на нынешнем этапе войны российской армии нужно форсировать реки или либо проводить амбициозные фланговые действия. Об этом сообщила британская разведка. 

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В ближайшие месяцы форсирование рек, вероятно, станет одним из наиболее важных определяющих факторов в ходе войны, считают британцы. 

Разведчики напомнили, что ключевой 90-километровый центральный участок линии фронта на Донбассе проходит по реке Северский Донец. 

"Для достижения успеха на нынешнем оперативном этапе наступления на Донбасс России придется либо проводить амбициозные фланговые действия, либо проводить штурмовые форсирования рек", – считают в британской разведке.

Также отмечается, что ВСУ часто удавалось подрывать мосты перед отходами, в то время как Россия пыталась наладить сложную координацию, необходимую для проведения успешных крупномасштабных переправ через реки под обстрелом.

Линия Северского Донца обозначена пунктиром (Карта: ISW)

Читайте также: Войска РФ разрушили мосты через Северский Донец, а надо бы стремиться захватить их – ISW 

Дмитрий Гриниченко
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война Донбасс британская разведка северский донец переправа
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