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Гайдай о ситуации в Лисичанске: между артобстрелами оккупантов не проходит и часа

Цей матеріал також доступний українською
27.06.2022, 08:21
Гайдай о ситуации в Лисичанске: между артобстрелами оккупантов не проходит и часа - Фото
Фото: Сергей Гайдай/telegram

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что оккупанты атакуют Лисичанск с Попаснянского направления, в городе много поврежденного жилья и инфраструктуры, разрушено два храма.   

"Не проходит и часа, чтобы вражеская артиллерия не стреляла", – сообщил Гайдай. 

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Он добавил, что повреждений в Лисичанске очень много. За сутки разрушено пять многоэтажек, в одной из которых выгорели сразу 10 квартир. На одной из улиц уничтожены сразу шесть частных домов. 

Также россияне обстреляли территорию автовокзала, здания Свято-Митрофановского храма, храма Святой Великомученицы Варвары, одно из предприятий, помещение пограничного отряда и одну из админпостроек. 

Штурмовая авиация оккупантов нанесла авиаудары по Лисичанску и Волчеяровке.

В Волчеяровке идут бои. Россияне пытались атаковать в районе Верхнекаменки, но вынуждены были отойти. 

Армия РФ пытается блокировать город с юга, при этом уничтожает все, куда может достать ее артиллерия и системы залпового огня. 

ВСУ продолжают держать оборону Лисичанска. 

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Роман Брыль
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ВСУ оккупанты лисичанск Гайдай артобстрелы
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