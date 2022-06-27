Гайдай о ситуации в Лисичанске: между артобстрелами оккупантов не проходит и часа

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что оккупанты атакуют Лисичанск с Попаснянского направления, в городе много поврежденного жилья и инфраструктуры, разрушено два храма.

"Не проходит и часа, чтобы вражеская артиллерия не стреляла", – сообщил Гайдай.

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Он добавил, что повреждений в Лисичанске очень много. За сутки разрушено пять многоэтажек, в одной из которых выгорели сразу 10 квартир. На одной из улиц уничтожены сразу шесть частных домов.

Также россияне обстреляли территорию автовокзала, здания Свято-Митрофановского храма, храма Святой Великомученицы Варвары, одно из предприятий, помещение пограничного отряда и одну из админпостроек.

Штурмовая авиация оккупантов нанесла авиаудары по Лисичанску и Волчеяровке.

В Волчеяровке идут бои. Россияне пытались атаковать в районе Верхнекаменки, но вынуждены были отойти.

Армия РФ пытается блокировать город с юга, при этом уничтожает все, куда может достать ее артиллерия и системы залпового огня.

ВСУ продолжают держать оборону Лисичанска.

27 июня Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты продолжают попытки блокировать Лисичанск с юга и применяют авиацию.

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Роман Брыль

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