Оккупанты продолжают попытки блокировать Лисичанск с юга. Применяют авиацию – Генштаб ВСУ
На Донецком направлении противник при поддержке артиллерии пытается блокировать Лисичанск с юга. Вражеская штурмовая авиация нанесла авиаудар по городу, говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
Продолжаются боевые действия в районе Волчояровки. Вблизи Верхнекаменки Силы обороны нанесли врагу значительные потери и заставили отойти.
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На Славянском направлении враг сосредоточил усилия в сторону населенного пункта Долина. Для улучшения тактического положения, ведет наступление в направлении Мазановки, бой продолжается.
На Бахмутском направлении наши воины обнаружили и обезвредили диверсионно-разведывательные группы вблизи Спорного и Яковлевки, а также отразили штурм в направлении Клинового. Вражеское наступление в районах Берестово и Вершина остановлено. Оккупанты отошли. Противник проводит обустройство новых позиций, в том числе блокпостов в районе Николаевки.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг обстреливал позиций наших войск со ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения. Вблизи Марьинки украинские воины снова остановили попытку продвижения врага.
На Харьковском направлении враг вел штурмовые действия в районе Дементиевки и Питомника, успеха не имел.
На Южнобугском направлении противник основные усилия сосредоточил на удержании занятых рубежей. Ведет разведку, усовершенствует инженерное оборудование позиций. Украинская авиация нанесла несколько удачных авиаударов по скоплению врага.
В акватории Черного моря оккупанты удерживают в готовности к нанесению ракетных ударов два носителя высокоточного оружия.
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