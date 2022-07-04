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ГБР разоблачило группировку, обокравшую Госспецсвязь на 90 млн грн – фото, видео

Цей матеріал також доступний українською
04.07.2022, 11:28
ГБР разоблачило группировку, обокравшую Госспецсвязь на 90 млн грн – фото, видео - Фото
Фото: пресс-служба ГБР

Государственное бюро расследований разоблачило преступную группировку, которая, воспользовавшись военным положением, ограбила одно из киевских отделений Госспецсвязи. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.   

Группа лиц, в том числе бывшие правоохранители, в начале марта, воспользовавшись обстрелами прилегающей к отделению территории, проникла в помещение госпредприятия спецсвязи и похитила из почтовых отправлений ювелирные изделия из золота и серебра, а также наличные деньги на общую сумму около 90 млн грн.  

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В результате оперативно-следственных мероприятий ГБР установило всех участников преступной организации. В настоящее время три человека задержаны. Работники ГБР провели обыски по месту жительства фигурантов и лиц, которые также могут быть причастны к краже. 

ГБР разоблачило группировку, обокравшую Госспецсвязь на 90 млн грн – фото, видео

Также проверяется возможная причастность к преступлению работников Госспецсвязи. 

ГБР разоблачило группировку, обокравшую Госспецсвязь на 90 млн грн – фото, видео

В ходе следственных действий у фигурантов обнаружены и изъяты наличные, около 8 кг ювелирных изделий из золота и серебра (серьги, кольца, цепочки, подвески и др.), несколько единиц огнестрельного оружия с боевыми патронами к нему без разрешительных документов, осколочно-фугасные снаряды к тяжелой технике. 

ГБР разоблачило группировку, обокравшую Госспецсвязь на 90 млн грн – фото, видео

Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет. 

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Роман Брыль
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кража гбр военное положение госспецсвязь
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