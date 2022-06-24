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ГБР обвиняет бывшего главу Крыма в коллаборационизме, у него нашли целый музей – фото

Цей матеріал також доступний українською
24.06.2022, 12:59
ГБР обвиняет бывшего главу Крыма в коллаборационизме, у него нашли целый музей – фото - Фото
Ценности музейного значения, найденные при обыске (Фото - ГБР)

Госбюро расследований подозревает бывшего народного депутата Украины Валерия Горбатова в сотрудничестве с российскими оккупантами и присвоении объектов культурного наследия.

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Сотрудники ГБР в сотрудничестве с департаментом специальных расследований Нацполиции ведут расследование в отношении Валерия Горбатова, депутата Верховной Рады II, III и IV созывов (1994-2006) и председателя Совмина Крыма (2001-2002). 

ГБР утверждает, что Горбатов "продолжал осуществлять бизнес-деятельность на оккупированных территориях Украины и платил налоги оккупантам", имеет непосредственное отношение к размещенным на временно оккупированных территориях компаниям и предприятиям, которые платят там налоги, "чем фактически финансируют незаконные вооруженные террористические группировки".

Предприятия, связанные с Валерием Горбатовым (инфографика ГБР)
 

ГБР также считает, что Горбатов "присвоил культурное наследие Украины, по предварительной информации, похищенное из музеев АР Крым и купленное у "черных археологов".

Сотрудники ГБР провели в рамках уголовного производства шесть обысков и сообщают, что обнаружили более 6000 единиц исторических и культурных ценностей, предварительно датируемых от эпохи бронзового века и Средневековья. На опубликованных снимках также видно оружие начала XX века. 

Ценности музейного значения, найденные при обыске (Фото – ГБР)

Ценности музейного значения, найденные при обыске (Фото – ГБР)

Ценности музейного значения, найденные при обыске (Фото – ГБР)

Ценности музейного значения, найденные при обыске (Фото – ГБР)

Ценности музейного значения, найденные при обыске (Фото – ГБР)

По данным ГБР, Горбатов перед началом полномасштабного вторжения России в Украину выехал из Киева на временно оккупированную территорию.  

Ведется досудебное расследование по статьям УК, которые в случае обвинительного приговора суда предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы, поражение в правах и конфискацию имущества.

Сергей Бережной
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культурные ценности коллаборационизм госбюро расследований Валерий Горбатов
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