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Генсек НАТО: мы скоро увидим продолжение наступления РФ на восток и юг Украины

Цей матеріал також доступний українською
05.04.2022, 18:10
Генсек НАТО: мы скоро увидим продолжение наступления РФ на восток и юг Украины - Фото
Йенс Столтенберг (Фото: EPA-EFE/ OLIVIER HOSLET)
В ближайшие недели НАТО ожидает увидеть продолжение наступления оккупантов на востоке и юге Украины, сообщил во время пресс-конференции Генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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 По словам Столтенберга, целью России станет попытка оккупировать Донбасс и пробить наземный коридор в Крым.
Он подчеркнул, что партнеры настроены и дальше оказывать помощь Украине, включая противотанковое оружие, системы противовоздушной обороны и другое. Также планируется увеличить гуманитарную и финансовую помощь Украине.
В то же время, по словам Столтенберга, НАТО работает над тем, чтобы обеспечить Украине поддержку в сфере кибербезопасности и необходимое оборудование для защиты от химических и биологических угроз.

Также НАТО увеличит поддержку других стран, которые могут быть жертвами российской угрозы, включая Грузию и Боснию и Герцеговину.
Валерия Давыдова
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