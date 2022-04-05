Генсек НАТО: мы скоро увидим продолжение наступления РФ на восток и юг Украины

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По словам Столтенберга, целью России станет попытка оккупировать Донбасс и пробить наземный коридор в Крым. В ближайшие недели НАТО ожидает увидеть продолжение наступления оккупантов на востоке и юге Украины, сообщил во время пресс-конференции Генсек НАТО Йенс Столтенберг.По словам Столтенберга, целью России станет попытка оккупировать Донбасс и пробить наземный коридор в Крым.

Он подчеркнул, что партнеры настроены и дальше оказывать помощь Украине, включая противотанковое оружие, системы противовоздушной обороны и другое. Также планируется увеличить гуманитарную и финансовую помощь Украине.

В то же время, по словам Столтенберга, НАТО работает над тем, чтобы обеспечить Украине поддержку в сфере кибербезопасности и необходимое оборудование для защиты от химических и биологических угроз.



Также НАТО увеличит поддержку других стран, которые могут быть жертвами российской угрозы, включая Грузию и Боснию и Герцеговину.

Валерия Давыдова

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