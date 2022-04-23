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Генсек ООН после Москвы приедет в Киев. Встретится с Зеленским и Кулебой

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23.04.2022, 03:19
Генсек ООН после Москвы приедет в Киев. Встретится с Зеленским и Кулебой - Фото
Фото: EPA

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в следующий четверг, 28 апреля, планирует посетить Киев. Об этом сообщила пресс-служба ООН.

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"Он проведет рабочую встречу с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и будет принят президентом Владимиром Зеленским 28 апреля. Он также встретится с сотрудниками агентств ООН, чтобы обсудить расширение гуманитарной помощи народу Украины", – сообщили в ООН.

Перед этим 26 апреля Гуттериш посетит Москву для встречи с Владимиром Путиным и его министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

По словам постоянного представителя Украины в ООН Сергея Кислицы, после 24 февраля россияне отказывались разговаривать с Гутерришем. "Когда ему в марте нужно было переговорить с Лавровым, он смог дозвониться только Шойгу", – рассказал он в интервью LB.ua.

  • 19 апреля ООН направила письма в постоянные представительства Украины и РФ при Организации Объединенных Наций с просьбой о встрече Генсека ООН с президентом Путиным в Москве и президентом Владимиром Зеленским в Киеве.
Андрей Водяный
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Антониу Гутерриш ООН
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