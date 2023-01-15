Германия запустила в эксплуатацию второй LNG-терминал – фото

В Германии в субботу, 14 января, запустили в эксплуатацию второй LNG-терминал. Он расположен в городе Любмине на востоке страны, его поставщиками станут французская TotalEnergies SE и швейцарская MET Group.

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Как сообщает Tagesschau, в церемонии открытия терминала принял участие канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, новые терминалы сжиженного газа позволят Германии пройти энергетический кризис без серьезных проблем. "Эту зиму мы переживем", – сказал он.

Оператором LNG-терминала Deutsche Ostsee в Любмине стала компания Deutsche ReGas.

Он будет основываться на двух плавучих регазификационных установках (FSRU). Первая FSRU, арендованная Deutsche ReGas у TotalEnergies, уже на месте, а вторую планируют запустить до декабря 2023 года. В долгосрочных планах – еще одно судно для снабжения зеленого водорода.

На первом этапе LNG-комплекс будет поставлять в газотранспортную систему Германии до 5,2 млрд куб. м газа в год, а после выхода на полную мощность – примерно 15,2 млрд куб. м. Это равняется примерно 25% того, что Германия могла получать из России через Северный поток.

Первый немецкий LNG-терминал в середине декабря запустила в эксплуатацию энергетическая компания Uniper, он расположен на западе страны в городе Вильгельмсгафен.

До конца января Германия собирается запустить еще один импортный LNG-терминал – в городе Брунсбюттель. Его оператором будет RWE.

Еще в начале 2022 года Германия была единственной большой страной ЕС, не имевшей ни одного терминала для его принятия и регазификации. У нее был доступ к дешевому российскому газу, поэтому страна не считала нужным инвестировать в дорогую инфраструктуру для LNG.

Ситуация изменилась после того, как Россия начала шантажировать Германию газом и в конце концов остановила снабжение Северным потоком. Сейчас Германия полностью независима от энергоресурсов из России.

Андрій Водяний

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