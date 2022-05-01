Глава УИНП о 9 мая: После войны с Россией у Украины будет новый день победы

Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович считает, что после российско-украинской войны 9 мая потеряет пафос и идеологизацию, которые у него были раньше. Об этом он сказал в эфире единого телемарафона в воскресенье.

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"Очевидно, что после войны 9 мая перестанет иметь такое значение, как оно сейчас. Не потому, что кто-то это будет запрещать, а потому, что у нас будет своя победа, которая более важная для нас. Для нашей идентичности, для понимания своего места будет важнее", – считает он.

В то же время глава УИНП уверен, что в Украине всегда будут помнить победу над нацизмом.

В 2015 году Верховная Рада переименовала День победы в День победы над нацизмом во Второй мировой войне. После этого основные памятные мероприятия стали отмечать не 9 мая, а 8 мая – в День памяти и примирения.

В 2022 году 9 мая будет в Украине рабочим днем из-за военного положения.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес предполагает, что Россия может использовать празднование 9 мая, чтобы объявить о массовой мобилизации резервов для войны с Украиной .

Андрей Водяный

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