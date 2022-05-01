UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Глава УИНП о 9 мая: После войны с Россией у Украины будет новый день победы

Цей матеріал також доступний українською
01.05.2022, 23:40
Глава УИНП о 9 мая: После войны с Россией у Украины будет новый день победы - Фото
Фото: пресс-служба форума Украина 30

Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович считает, что после российско-украинской войны 9 мая потеряет пафос и идеологизацию, которые у него были раньше. Об этом он сказал в эфире единого телемарафона в воскресенье.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Очевидно, что после войны 9 мая перестанет иметь такое значение, как оно сейчас. Не потому, что кто-то это будет запрещать, а потому, что у нас будет своя победа, которая более важная для нас. Для нашей идентичности, для понимания своего места будет важнее", – считает он.

В то же время глава УИНП уверен, что в Украине всегда будут помнить победу над нацизмом.

В 2015 году Верховная Рада переименовала День победы в День победы над нацизмом во Второй мировой войне. После этого основные памятные мероприятия стали отмечать не 9 мая, а 8 мая – в День памяти и примирения.

Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
День победы над нацизмом война уинп праздники Антон Дробович
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 