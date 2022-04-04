Глава УПЦ МП осудил убийства в Буче: Тех, кто совершил это насилие, отдаю на суд Божий

Предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий осудил массовые убийства в Буче. Не называя виновников, митрополит заявил, что убийц и насильников ждет суд Божий.

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"Из сегодняшних новостей узнал о случившемся в Буче. Это ужасно. Скорбь наполнила мое сердце. Тех, кто совершил это насилие, отдаю на Суд Божий, от которого никто не сможет скрыться", – заявил Онуфрий.

Он выразил соболезнования родным пострадавших и пообещал молиться за умерших от насилия.

Позиция предстоятеля столичного патриархата принципиальна тем, что, по официальной версии Российской Федерации, никаких убийств в Буче не было. Россия отрицает причастность своей армии к расстрелам гражданского населения и пытается доказать, что видео и фотографии из пригорода Киева являются постановкой и фейком.

24 февраля Онуфрий призвал Владимира Путина немедленно прекратить войну, но УПЦ МП до сих пор не порвала с Русской православной церковью, освящающей и оправдывающей агрессию против Украины.

Андрей Водяный

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