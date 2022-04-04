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Глава УПЦ МП осудил убийства в Буче: Тех, кто совершил это насилие, отдаю на суд Божий

Цей матеріал також доступний українською
04.04.2022, 15:15
Глава УПЦ МП осудил убийства в Буче: Тех, кто совершил это насилие, отдаю на суд Божий - Фото
Скриншот видео УПЦ МП

Предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий осудил массовые убийства в Буче. Не называя виновников, митрополит заявил, что убийц и насильников ждет суд Божий.

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"Из сегодняшних новостей узнал о случившемся в Буче. Это ужасно. Скорбь наполнила мое сердце. Тех, кто совершил это насилие, отдаю на Суд Божий, от которого никто не сможет скрыться", – заявил Онуфрий.

Он выразил соболезнования родным пострадавших и пообещал молиться за умерших от насилия.

Позиция предстоятеля столичного патриархата принципиальна тем, что, по официальной версии Российской Федерации, никаких убийств в Буче не было. Россия отрицает причастность своей армии к расстрелам гражданского населения и пытается доказать, что видео и фотографии из пригорода Киева являются постановкой и фейком.

Андрей Водяный
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упц мп буча митрополит онуфрий
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