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"Повторение греха Каина". Глава УПЦ МП Онуфрий призвал Путина немедленно прекратить войну

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2022, 16:08
Митрополит Епифаний (Фото: УПЦ МП)

Глава Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Онуфрий призвал Путина немедленно прекратить войну.

"Случилась беда. К величайшему сожалению, Россия начала военные действия против Украины, и в это судьбоносное время призываю вас не впадать в панику, быть мужественными и проявить любовь к своей Родине и друг к другу", – обратился Онуфрий к верующим и призвал всех молиться за Украину, за украинскую армию и народ.

"В это трагическое время мы выражаем особую любовь и поддержку нашим воинам, стоящим на страже и оберегающим и защищающим нашу землю и наш народ. Пусть Бог их благословит и хранит!", – написал Онуфрий.

Глава УПЦ МП обратился к президенту РФ.

"Отстаивая суверенитет и целостность Украины, мы обращаемся к президенту России и просим немедленно прекратить братоубийственную войну. Украинский и русский народы вышли из Днепровской купели крещения, и война между этими народами – это повторение греха Каина, который из зависти убил своего родного брата. Такая война не имеет оправдания ни у Бога, ни у людей", – написал Онуфрий.

Он призвал всех к здравому смыслу, который учит решать проблемы во взаимном диалоге и взаимном понимании.

Наталия Медведева
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