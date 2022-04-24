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Харьковская область. Россия запускает свою мобильную связь и вводит рубли

Цей матеріал також доступний українською
24.04.2022, 14:19
Харьковская область. Россия запускает свою мобильную связь и вводит рубли - Фото
Фото: EPA

На захваченных территориях Харьковской области Россия начала устанавливать контроль над телефонными и интернет-сетями, заявило в воскресенье Главное управление разведки Минобороны.

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"В частности, в Харьковской области устанавливается оборудование российского мобильного оператора "Мегафон", – заявили в разведке.

Кроме того, по информации ГУР, на временно оккупированных территориях вводится расчет российскими рублями, а местное население агитируют выезжать в РФ, чтобы купить товары и лекарства.

ГУР отмечает, что российские военнослужащие и сотрудники ФСБ пытаются деморализовать местное население, распространяя информацию, будто "это Украина выключила электроснабжение населенных пунктов" и что "Харьков уже почти оккупирован россиянами".

Андрей Водяный
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мобильная связь харьковская область гур мо Мегафон
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