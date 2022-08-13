Идут жесткие бои под Авдеевкой, Песками и Марьинкой – Генштаб ВСУ

На Авдеевском направлении наступательными действиями оккупанты пытаются прорвать оборону наших войск в направлениях Александрополя, Красногоровки, Авдеевки, Марьинки и Песков. Идут жесткие бои, говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

На Бахмутском направлении наступательными и штурмовыми действиями противник пытался продвинуться у Яковлевки, Бахмута, Вершины и Зайцевого, успеха не имел. В отдельных районах продолжаются боевые действия.

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На Харьковском направлении враг пытался улучшить тактическое положение в районе населенного пункта Питомник. Наши воины достойно встретили оккупантов – нанесли урон и заставили бежать.

На Славянском направлении недалеко от Новой Дмитровки и Долины оккупанты пытались прорвать оборону наших войск, успеха не имели, отошли.

На Краматорском направлении противник штурмовыми действиями пытался улучшить тактическое положение вблизи Ивано-Дарьевки и Выемки. Получил жесткий отпор и отступил.

На Новопавловском и Запорожском направлениях попытки захватчиков улучшить тактическое положение в направлениях Павловки и Новоселки потерпели крах.

На Южнобужском направлении оккупанты безрезультатно попытались продвинуться в районах населенных пунктов Лозовое и Широкое. С потерями отступили.

12 августа в Генштабе ВСУ сообщили, что РФ имеет частичный успех под Бахмутом, отступила на ряде направлений на Донбассе.

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Роман Брыль

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