UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Идут жесткие бои под Авдеевкой, Песками и Марьинкой – Генштаб ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
13.08.2022, 18:39
Идут жесткие бои под Авдеевкой, Песками и Марьинкой – Генштаб ВСУ - Фото
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

На Авдеевском направлении наступательными действиями оккупанты пытаются прорвать оборону наших войск в направлениях Александрополя, Красногоровки, Авдеевки, Марьинки и Песков. Идут жесткие бои, говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.  

На Бахмутском направлении наступательными и штурмовыми действиями противник пытался продвинуться у Яковлевки, Бахмута, Вершины и Зайцевого, успеха не имел. В отдельных районах продолжаются боевые действия. 

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

На Харьковском направлении враг пытался улучшить тактическое положение в районе населенного пункта Питомник. Наши воины достойно встретили оккупантов – нанесли урон и заставили бежать. 

На Славянском направлении недалеко от Новой Дмитровки и Долины оккупанты пытались прорвать оборону наших войск, успеха не имели, отошли. 

На Краматорском направлении противник штурмовыми действиями пытался улучшить тактическое положение вблизи Ивано-Дарьевки и Выемки. Получил жесткий отпор и отступил. 

На Новопавловском и Запорожском направлениях попытки захватчиков улучшить тактическое положение в направлениях Павловки и Новоселки потерпели крах. 

На Южнобужском направлении оккупанты безрезультатно попытались продвинуться в районах населенных пунктов Лозовое и Широкое. С потерями отступили. 

 Подписывайтесь на наш Instagram: полезные объяснения актуальных тем

Роман Брыль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Генштаб ВСУ оккупанты авдеевка штурм прорыв обороны
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 