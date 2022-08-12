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РФ имеет частичный успех под Бахмутом, отступила на ряде направлений на Донбассе – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
12.08.2022, 19:48
РФ имеет частичный успех под Бахмутом, отступила на ряде направлений на Донбассе – Генштаб - Фото
Украинские военные ( Фото: Генштаб)

Армия России имеет частичный успех на направлении Покровское – Бахмут и пытается там закрепиться. Наши защитники отбили ряд вражеских штурмов на Славянском, Авдеевском, Новопавловском, а также частично на Бахмутском направлениях. Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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Харьковское направление

Враг бил из артиллерии возле ряда населенных пунктов, нанес авиаудары возле Ртищевки, Верхнего Салтова, Украинки и Байрака.

Донбасс

Славянское направление  – РФ вела обстрелы и нанесла авиаудар возле Залимана. ВСУ отбили штурм оккупантов в направлениях Пасека – Богородичное и Тихоцкое – Долина. Краматорское направление – оккупанты неудачно провели разведку боем в направлении Белогоровка – Григоровка, отошли. 

Бахмутское направление  – враг бил из разнокалиберной артиллерии, танков. Имеет частичный успех в районе Покровское – Бахмут. Безуспешно вел наступательные бои в районе населенных пунктов Спорное, Ивано-Дарьевка, Выемка, Яковлевка, Кодема, Вершина и Зайцево. Понес потери и отошел, в отдельных районах продолжаются бои.

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Авдеевское направление – россияне били из артиллерии, нанесли авиаудары возле Марьинки, Водяного, Красногоровки, Авдеевки. Оккупанты безуспешно пытались наступать в районе Спартака, Песков, Марьинки и отошли на прежние позиции.

Новопавловское, Запорожское направления – РФ вела обстрелы, нанесла авиаудары возле Угледара и Новомихайловки. Оккупанты безуспешно наступали в направлении Егоровка – Павловка.

Юг

Южнобугское направление – РФ пытается восстановить боеспособность подразделений, нанесла  авиаудары возле ряда населенных пунктов. В море – два носителя крылатых ракет в готовности к применению.

Командирование РФ переносит сроки ротаций передовых подразделений на неопределенные сроки без их доукомплектования личным составом из-за больших потерь состава. 

Север

Волынское, Полесское и Северское направления – без существенных изменений, враг проверил готовность системы боевого управления и оповещения Вооруженных сил Беларуси к применению. Противник проводит дополнительные меры по охраны границы и продолжает ротацию в Брянской и Курской областях РФ.

  • Генштаб в утренней сводке сообщал, что армия РФ отступила на ряде направлений на Донбассе после неудачных наступлений, но имеет частичный успех в районе Горловка – Зайцево.

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Наталия Фреик
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