"Имеем сдержанный оптимизм". 50% родителей поддерживают очное обучение – Шкарлет

Министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что, несмотря на войну, половина родителей выступают за возобновление обучения в школах в очном формате. Об этом он сказал в эфире единого телемарафона в понедельник.

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"Мы имеем сдержанный оптимизм по поводу начала образовательного процесса в школах с 1 сентября. Приблизительно 50% родителей – исключительно за жесткий офлайн. За остальные 50% мы готовы побороться, чтобы показать, что школа – место безопасности", – сказал Шкарлет.

Уже проверили около 80% школ и детсадов. Из них менее половины готовы принимать детей с 1 сентября, то есть у них есть укрытия для детей на случай воздушной тревоги.

"На сегодняшний день проведено более 21 000 проверок – это почти 80% учреждений общего среднего образования и дошкольного образования в Украине. Мы на сегодня имеем готовность 41%", – рассказал Шкарлет.

Но этот показатель увеличивается, месяц тому назад готовность составляла 11%.

Социологический опрос Gradus Research показал, что только 30% украинцев готовы отправлять детей в сады, школы, техникумы, университеты офлайн с 1 сентября.

Опрос образовательного омбудсмена показал еще более низкий процент – всего 13,8%.

Андрей Водяный

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