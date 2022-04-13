Из моргов Днепра никто не хочет забирать трупы 1500 россиян – заместитель мэра
13.04.2022, 12:58
Фото - Генштаб
В моргах Днепра сейчас находится более 1500 погибших российских солдат, которых никто не хочет забирать.
Об этом сообщил заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко в интервью телеканалу "Настоящее время" – совместному проекту Голоса Америки и RFE/RL.
По его словам, тела солдат лежат в четырех рефрижераторах, их никто не сжигает, не хоронит в братских могилах, ведь надеется, что мамы за ними приедут.
"Мы надеемся, что кто-то из российских матерей сможет приехать и забрать своих сыновей, которых они растили всю жизнь. У нас уже четыре рефрижератора забиты трупами российских солдат. Как бы то ни было, но это чьи-то дети", — объяснил Лысенко. Он добавил, что Украина готова помочь в организации вывоза тел.
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"Мы надеемся, что кто-то из российских матерей сможет приехать и забрать своих сыновей, которых они растили всю жизнь. У нас уже четыре рефрижератора забиты трупами российских солдат. Как бы то ни было, но это чьи-то дети", — объяснил Лысенко. Он добавил, что Украина готова помочь в организации вывоза тел.
- Украинские силы обороны и безопасности за минувшие сутки, 12 апреля, уничтожили 200 российских военных, армия РФ потеряла около 19 800 военнослужащих с начала широкомасштабного вторжения.
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