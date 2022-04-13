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Украинская армия уничтожила 200 военных РФ за сутки: потери врага на утро 13 апреля

Цей матеріал також доступний українською
13.04.2022, 10:03
Украинская армия уничтожила 200 военных РФ за сутки: потери врага на утро 13 апреля - Фото
Остатки российской техники в Украине (фото - Генштаб ВСУ)

Украинские силы обороны и безопасности за прошедшие сутки уничтожили 200 российских военных, армия РФ потеряла около 19 800 служащих с начала широкомасштабного вторжения. Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.

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Ориентировочные потери армии РФ с начала широкомасштабного вторжения на утро 13 апреля составили:

личного состава – около 19 800 человек (+200),

танков ‒ 739 (+7),

боевых бронированных машин ‒ 1964 (+18),

артиллерийских систем – 358 (+9),

РСЗО – 115 (+4),

средства ПВО – 64 (+1),

самолетов – 158 (+1),

вертолетов – 143 (+3),

автомобильной техники – 1429 (+23),

кораблей/катеров – 7 (0),

цистерн с ГСМ – 76 (0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 132 (+8).

спецтехники – 25 (0).

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 (0).

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Марк Сировой
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ВСУ потери армия рф генштаб войска россии
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