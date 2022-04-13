Украинская армия уничтожила 200 военных РФ за сутки: потери врага на утро 13 апреля
Украинские силы обороны и безопасности за прошедшие сутки уничтожили 200 российских военных, армия РФ потеряла около 19 800 служащих с начала широкомасштабного вторжения. Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.
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Ориентировочные потери армии РФ с начала широкомасштабного вторжения на утро 13 апреля составили:
личного состава – около 19 800 человек (+200),
танков ‒ 739 (+7),
боевых бронированных машин ‒ 1964 (+18),
артиллерийских систем – 358 (+9),
РСЗО – 115 (+4),
средства ПВО – 64 (+1),
самолетов – 158 (+1),
вертолетов – 143 (+3),
автомобильной техники – 1429 (+23),
кораблей/катеров – 7 (0),
цистерн с ГСМ – 76 (0),
БПЛА оперативно-тактического уровня – 132 (+8).
спецтехники – 25 (0).
пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 (0).
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