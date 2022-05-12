Жены бойцов Азова встретились с Папой римским. Просили помочь мужьям на Азовстали

Жены бойцов полка Азов Дениса Прокопенко и Арсения Федосюка, находящиеся сейчас на Азовстале, встретились с Папой римским Франциском. Об этом сообщает ВВС.

Екатерина Прокопенко и Юлия Федосюк со слезами умоляли понтифика помочь их мужчинам со словами: "Пожалуйста, не дайте им умереть".

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Они рассказали, что у украинских бойцов нет пищи и воды, некоторые из них тяжело ранены, есть и умершие. Все ждут эвакуации в третью страну.

Папа пообещал сделать все возможное и молиться за украинских военных.

1 мая Папа римский назвал войну в Украине упадком человечества.

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Роман Брыль

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