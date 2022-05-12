Жены бойцов Азова встретились с Папой римским. Просили помочь мужьям на Азовстали
12.05.2022, 00:31
Папа Франциск (фото - ЕРА)
Жены бойцов полка Азов Дениса Прокопенко и Арсения Федосюка, находящиеся сейчас на Азовстале, встретились с Папой римским Франциском. Об этом сообщает ВВС.
Екатерина Прокопенко и Юлия Федосюк со слезами умоляли понтифика помочь их мужчинам со словами: "Пожалуйста, не дайте им умереть".
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Они рассказали, что у украинских бойцов нет пищи и воды, некоторые из них тяжело ранены, есть и умершие. Все ждут эвакуации в третью страну.
Папа пообещал сделать все возможное и молиться за украинских военных.
- 1 мая Папа римский назвал войну в Украине упадком человечества.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Последние новости
Комментарии