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Жены бойцов Азова встретились с Папой римским. Просили помочь мужьям на Азовстали

Цей матеріал також доступний українською
12.05.2022, 00:31
Жены бойцов Азова встретились с Папой римским. Просили помочь мужьям на Азовстали - Фото
Папа Франциск (фото - ЕРА)

Жены бойцов полка Азов Дениса Прокопенко и Арсения Федосюка, находящиеся сейчас на Азовстале, встретились с Папой римским Франциском. Об этом сообщает ВВС.   

Екатерина Прокопенко и Юлия Федосюк со слезами умоляли понтифика помочь их мужчинам со словами: "Пожалуйста, не дайте им умереть".  

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Они рассказали, что у украинских бойцов нет пищи и воды, некоторые из них тяжело ранены, есть и умершие. Все ждут эвакуации в третью страну. 

Папа пообещал сделать все возможное и молиться за украинских военных. 

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Роман Брыль
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Папа римский Азов азовсталь
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