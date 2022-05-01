"Страдаю и плачу". Папа римский назвал войну в Украине упадком человечества

Папа римский Франциск во время воскресной проповеди на площади Святого Петра назвал войну в Украине упадком человечества. Он заявил, что "страдает и плачет" из-за нее, пишет Радио Ватикана.

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"Страдаю и плачу, когда думаю о страданиях народа Украины, особенно самых слабых, пожилых, детей. Даже поступают ужасные сообщения об изгнанных и депортированных детях. И в то время, как мы являемся свидетелями жуткого упадка человечества, вместе со многими встревоженными людьми спрашиваю: действительно ли осуществляются поиски мира? Действительно ли существует воля предотвращать непрерывную военную и вербальную эскалацию? Делается ли все возможное для того, чтобы умолкло оружие", – сказал папа римский.

Франциск призвал не поддаваться логике насилия и ежедневно молиться за мир, а особенно за людей в Мариуполе, "варварски бомбардированном и уничтоженном".

Он выразил надежду, что заблокированным на Азовстали позволят безопасно эвакуироваться оттуда.

1 мая в Мариуполе началась эвакуация гражданских, блокированных российскими войсками на территории завода "Азовсталь". Первая группа примерно из 100 человек должна приехать в Запорожье в понедельник.

Эвакуацию находящегося в других районах города мирного населения Мариуполя запланировали на 2 мая.

Андрей Водяный

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