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"Страдаю и плачу". Папа римский назвал войну в Украине упадком человечества

Цей матеріал також доступний українською
01.05.2022, 19:18
Фото: EPA

Папа римский Франциск во время воскресной проповеди на площади Святого Петра назвал войну в Украине упадком человечества. Он заявил, что "страдает и плачет" из-за нее, пишет Радио Ватикана.

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"Страдаю и плачу, когда думаю о страданиях народа Украины, особенно самых слабых, пожилых, детей. Даже поступают ужасные сообщения об изгнанных и депортированных детях. И в то время, как мы являемся свидетелями жуткого упадка человечества, вместе со многими встревоженными людьми спрашиваю: действительно ли осуществляются поиски мира? Действительно ли существует воля предотвращать непрерывную военную и вербальную эскалацию? Делается ли все возможное для того, чтобы умолкло оружие", – сказал папа римский.

Франциск призвал не поддаваться логике насилия и ежедневно молиться за мир, а особенно за людей в Мариуполе, "варварски бомбардированном и уничтоженном".

Он выразил надежду, что заблокированным на Азовстали позволят безопасно эвакуироваться оттуда.

  • 1 мая в Мариуполе началась эвакуация гражданских, блокированных российскими войсками на территории завода "Азовсталь". Первая группа примерно из 100 человек должна приехать в Запорожье в понедельник.
  • Эвакуацию находящегося в других районах города мирного населения Мариуполя запланировали на 2 мая.
Андрей Водяный
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война папа римский франциск мариуполь
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