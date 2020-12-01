На правах спонсорства

Выбор застройщика для инвестирования – особенно волнующий момент при покупке квартиры. От его надежности зависит безопасное и комфортное проживание жильцов на приобретенных квадратных метрах. Современные технологии строительства, надежные коммуникации, удачная планировка, доступная стоимость, а также развитая внутренняя и внешняя инфраструктура – главные преимущества выбора новостроек взамен на вторичное жилье.

Жилой комплекс "Петровский квартал" от NOVBUD – пример одного из самых масштабных застройщиков в Киеве. За годы работы он построил и сдал в эксплуатацию 78 домов. В будущем их число увеличится до 103. Сегодня в комплексе проживает более 6 тысяч семей. Жители Петровского квартала поделились своими отзывами о ЖК и рассказали, почему они выбрали именно этого застройщика для покупки собственной квартиры.

Жители Петровского квартала выбрали ЖК из-за комфорта. В комплексе есть дома разного типа: на 5-6 этажей, 8 и 10-11 этажей. Таким образом каждый может выбрать не только вариант квартиры, но и этажность своего будущего дома. Застройщик выбрал кирпичную и монолитно-каркасную технологию стройки. Стены в домах выполнены из кирпича – материала, который обеспечивает прочность, долговечность и надежность конструкции.

Несмотря на то, что комплекс находится за Киевом, к нему удобно добираться благодаря хорошей транспортной развязке. Среди явных преимуществ Петровского квартала его жители выделяют внутреннюю и внешнюю инфраструктуру, которая состоит из 205 объектов. В самом жилом комплексе есть множество продуктовых и продовольственных магазинов, несколько аптек, 12 салонов красоты, спортзалы, 2 почтовых отделения, магазины одежды, 4 стоматологии, банковское отделение, детские комнаты и обучающие центры. Только кофеен здесь 40 штук, также 2 ресторана, отделения популярных туристических фирм, ателье, химчистки и даже автошкола. Это удобно для жильцов с детьми, которым нужно всегда иметь все под рукой.

Жилой комплекс Петровский квартал – комфортное место по нескольким причинам. Среди общего, жители комплекса выделили:

• Наличие школы и детского сада.

• Уютная атмосфера. Тихое место, находящееся вдалеке от городской суеты.

• Безопасность в любое время суток, которую поддерживает охрана комплекса.

• Большое число детских и спортивных площадок.

• Комфортные зоны отдыха.

• Анимационные шоу для детей.

Еще одна причина выбрать квартиру в жилом комплексе – доступная цена. По словам жителей Петровского квартала, именно стоимость стала решающим фактором при выборе собственных квадратных метров в этом комплексе. Инвестирование в дом, который находится на этапе строительства, позволяет сэкономить большую сумму. Для этого необходимо подождать чуть больше времени, но сэкономленные средства можно удачно вложить в будущий ремонт.

Вот, что о Петровском квартале говорят его жители:

Петровский квартал получил премию "Город в городе", как один из самых масштабных жилых комплексов Украины. Также ему удалось получить высокую оценку от Конфедерации строителей. Это иной раз доказывает преимущества Петровского квартала от застройщика NOVBUD перед другими столичными ЖК. Также о многом говорят и положительные отзывы, которые сегодня можно найти на просторах интернета

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.