Житомирская область полностью освобождена от российских оккупантов – глава ОВА
04.04.2022, 18:23
Виталий Бунечко (Фото: Віталій Бунечко/Telegram)
По состоянию на 4 апреля Житомирская область полностью освобождена от российских оккупантов. Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.
"В Житомирской области враг был отброшен, и на сегодняшний день российских оккупационных войск на территории нашей области нет", – заявил Бунечко.
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Он добавил, что оккупанты покинули территории громад на севере области, оставив много техники.
Бунечко предупредил, что при отходе российские войска заминировали мирные дома.
- 2 марта вся Киевская область освобождена от российских оккупантов.
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