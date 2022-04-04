Житомирская область полностью освобождена от российских оккупантов – глава ОВА

По состоянию на 4 апреля Житомирская область полностью освобождена от российских оккупантов. Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

"В Житомирской области враг был отброшен, и на сегодняшний день российских оккупационных войск на территории нашей области нет", – заявил Бунечко.

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Он добавил, что оккупанты покинули территории громад на севере области, оставив много техники.

Бунечко предупредил, что при отходе российские войска заминировали мирные дома.

2 марта вся Киевская область освобождена от российских оккупантов.

Роман Брыль

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