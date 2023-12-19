К инициативе фонда Let's help в поддержку одиноких стариков присоединился ТРЦ Ocean Plaza

Благотворительный фонд Let's help уже четвертый год подряд проводит новогодний сбор подарков по проекту "Окутай теплом".

На правах рекламы

Ежегодно БФ Let's help проводит благотворительный сбор "Рождественские подарки" в поддержку одиноких пожилых людей, проживающих в гериатрических пансионатах.

Рождественский домик, куда неравнодушные люди могут положить подарки для одиноких бабушек и дедушек, уже стоит в ТРЦ Gulliver, а с 11 декабря к благотворительной инициативе подключился еще и ТРЦ Ocean Plaza.

Благотворительный фонд Let's help уже четвертый год подряд проводит новогодний сбор подарков по проекту "Окутай теплом", потому что не может оставить подопечных гериатрических пансионатов без внимания и заботы в канун Рождества и Нового года. Цель – подарить радость и чувство семейного уюта одиноким бабушкам и дедушкам, оставшимся без семейной поддержки и вынужденным проживать в гериатрических заведениях.

ТРЦ Ocean Plaza поддерживал инициативы фонда Let's help и до войны, а в 2023 году разместил рождественский домик на третьем этаже, недалеко от фуд-корта.

Благотворительный сбор продлится с 11 по 28 декабря 2023г. Посетители торгово-развлекательного центра в этот период могут приобрести и положить приятный сюрприз для одиноких бабушек и дедушек внутрь домика.

Все что нужно сделать, это приобрести подарок пожилому человеку (список подарков ниже), принести его в ТРЦ Ocean Plaza (Киев, ул. Антоновича, 176) и положить внутрь рождественского домика (крыша домика открывается с одной стороны).

БФ Let’s help 28 декабря соберет все подарки, завернет в красивую упаковку и передаст в пансионаты пожилым людям.

Желательные подарки, которые можно приобрести самостоятельно и положить в рождественский домик:

• Теплый плед

• Шерстяной платок

• Зимние носки женские (размер 38-40)

• Зимние носки мужские (размер 40-46)

• Шапка, шарф, перчатки (женские/мужские)

• Комнатные тапочки женские (размер 38-40)

• Комнатные тапочки мужские (размер 40-46)

• Теплый халат (женский/мужской)

• Теплые колготки женские

• Набор для вязания

• Набор для вышивания

• Набор для творчества

• Набор косметический (шампунь, крем для тела, пена и бритвенный станок и т.д.)

Все желающие, которые хотят присоединиться к акции, но не могут приехать в ТРЦ Ocean Plaza или ТРЦ Gulliver, могут приобщиться к добрым делам благотворительным взносом на официальном сайте фонда.

На собранные средства Let’s help самостоятельно закупит подарки из списков, предоставленных пансионатами, и передаст лично каждый подарок подопечным. Фотоотчеты с вручением подарков будут выложены в соцсетях БФ Let's help.

Присоединяйтесь! Создадим новогоднее чудо для одиноких бабушек и дедушек вместе!





Благотворительный фонд Let's Help с 2015 года системно помогает пожилым людям и работает над созданием достойной старости в Украине. Сейчас на попечении фонда находятся десятки тысяч пожилых людей и 122 гериатрических пансионата в 14 областях Украины.

Осенью 2022 года основной задачей БФ Let's help стала подготовка гериатрических заведений к зимнему периоду. За 2022 год было закуплено более 25 генераторов, 2 твердотопливных котла, продукты длительного хранения, более 2000 теплых комплектов одежды и других вещей, необходимых зимой для комфортного проживания. Кроме помощи гериатрическим заведениям, фонд активно начал предоставлять адресную помощь пожилым людям, не имеющим детей и внуков, отправляя им продуктовые корзины весом от 12 до 17 кг. В 2023 году фонд основал проект "Подари очки", целью которого является проведение полной проверки зрения для жителей гериатрических заведений с последующей заменой или предоставлением очков.

Сейчас фонд занимается 122 пансионатами в 14 областях Украины, но ставит своей целью взять под опеку все государственные учреждения Украины и построить Достойную Старость!