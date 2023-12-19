До благодійної ініціативи Let’s help в підтримку самотніх стареньких приєднався ТРЦ Ocean Plaza

Благодійний фонд Let’s help вже четвертий рік поспіль проводить новорічний збір подарунків по проєкту "Огорни теплом".

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Щорічно БФ Let's help проводить благодійний збір "Різдвяні подарунки" в підтримку самотніх літніх людей, які проживають в геріатричних пансіонатах.

Збір подарунків проходить як онлайн (на сайті) так і офлайн (в ТРЦ Києва). Різдвяний будиночок, куди небайдужі люди можуть покласти подарунки для одиноких бабунь та дідунь, вже стоїть в ТРЦ Gulliver, а з 11 грудня до благодійної ініціативи підключився ще й ТРЦ Ocean Plaza.

Благодійний фонд Let’s help вже четвертий рік поспіль проводить новорічний збір подарунків по проєкту "Огорни теплом", бо не може залишити підопічних геріатричних пансіонатів без уваги та турботи напередодні Різдва і Нового року. Мета – подарувати радість і відчуття сімейного затишку самотнім бабуням та дідуням, які залишились без родинної підтримки і змушені проживати в геріатричних закладах.

ТРЦ Ocean Plaza підтримував ініціативи фонду Let’s help й до війни, а в 2023 році розмістив різдвяний будиночок на третьому поверсі, недалеко від фуд-корту.

Благодійний збір триватиме з 11 по 28 грудня 2023р. Відвідувачі торгово-розважального центру в цей період можуть придбати та покласти приємний пакуночок для самотніх бабунь і дідунь всередину будиночка.

Все що потрібно зробити, це придбати подарунок для літньої людини (список подарунків нижче), принести його в ТРЦ Ocean Plaza (Київ, вул. Антоновича, 176) та покласти всередину різдвяного будиночка (дах будиночка відкривається з однієї сторони).

БФ Let’s help 28 грудня збере всі подарунки, загорне в гарну упаковку та передасть в пансіонати літнім людям.

Бажані подарунки, які можна придбати самостійно та покласти в різдвяний будиночок:

• Теплий плед

• Вовняна хустка

• Зимові шкарпетки жіночі (розмір 38-40)

• Зимові шкарпетки чоловічі (розмір 40-46)

• Шапка, шарф, рукавиці (жіночі / чоловічі)

• Кімнатні капці жіночі (розмір 38-40)

• Кімнатні капці чоловічі (розмір 40-46)

• Теплий халат (жіночий / чоловічий)

• Теплі колготки жіночі

• Набір для в'язання

• Набір для вишивання

• Набір для творчості

• Набір косметичний (шампунь, крем для тіла, піна та станок для гоління тощо)

Всі бажаючі, які хочуть приєднатись до акції, але не можуть приїхати в ТРЦ Ocean Plaza або ТРЦ Gulliver мають змогу долучитись до добрих справи благодійним внеском на офіційному сайті фонду.

На зібрані кошти Let’s help самостійно закупить подарунки зі списків, наданих пансіонатами, та передасть особисто кожен подарунок підопічним. Фотозвіти з врученням подарунків будуть викладені в соцмережах БФ Let’s help.

Приєднуйтесь! Створимо новорічне диво для самотніх бабунь та дідунь разом!





Благодійний фонд Let's Help з 2015 року системно допомагає літнім людям та працює над створенням гідної старості в Україні. Наразі під опікою фонду перебувають десятки тисяч літніх людей та 122 геріатричних пансіоната у 14 областях України.

Восени 2022 року основним завданням БФ Let’s help стала підготовка геріатричних закладів до зимового періоду. За 2022 рік було закуплено понад 25 генераторів, 2 твердопаливних котлів, продукти довготривалого зберігання, понад 2000 теплих комплектів одягу та інших речей, необхідних взимку для комфортного проживання. Окрім допомоги геріатричним закладам, фонд активно розпочав адресну допомогу літнім людям, які не мають дітей та онуків, надаючи їм продуктові кошики, вагою від 12 до 17 кг. У 2023 році фонд заснував проєкт "Подаруй окуляри", метою якого є проведення повної перевірки зору в підопічних геріатричного закладу з подальшою заміною чи наданням окулярів.

Наразі фонд опікується 122 пансіонатами в 14 областях України, але ставить собі за мету взяти під опіку всі державні заклади України та побудувати Гідну Старість!