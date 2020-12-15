На правах спонсорства

Когда главные праздники года уже не за горами, самое время начинать готовить подарки. Конфетами, духами и новыми мобильными телефонами уже никого не удивить, это банально и уже есть у каждого. Лучший подарок – это забота о своих близких, особенно в нынешние времена, когда здоровье оказалось самой важной ценностью для каждого из нас.

Чтобы каждый украинец смог позаботиться о своем здоровье и о здоровье своих близких, крупнейшая украинская сеть спортивных клубов Sport Life предлагает подарочные абонементы на один месяц. Эту акцию Sport Life запустил специально к новогодним и рождественским праздникам, чтобы каждый мог сделать приятный и здоровый подарок себе и своим близким. Для тех, кто только хочет начать свои первые шаги в спорте, абонемент на месяц – идеальный старт!

Для посетителей будут доступны четыре вида краткосрочных абонементов: Classic, позволяющий посещать групповые занятия и тренажерный зал, Classic+бассейн, позволяющий посещать еще и бассейн, а также карты Premium и Lux&Spa, позволяющие посещать СПА, сауны и получать услуги премиального и люксового уровней. Начальная стоимость сетевого месячного абонемента всего 900 гривен. Приобрести можно в официального дилера в сети магазинов Эпицентр или в сети клубов Sport Life.

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