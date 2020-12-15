UA

К новогодним праздникам Sport Life запускает продажу подарочных абонементов P

15.12.2020, 09:30
К новогодним праздникам Sport Life запускает продажу подарочных абонементов - Фото

На правах спонсорства

Когда главные праздники года уже не за горами, самое время начинать готовить подарки. Конфетами, духами и новыми мобильными телефонами уже никого не удивить, это банально и уже есть у каждого. Лучший подарок – это забота о своих близких, особенно в нынешние времена, когда здоровье оказалось самой важной ценностью для каждого из нас.

Чтобы каждый украинец смог позаботиться о своем здоровье и о здоровье своих близких, крупнейшая украинская сеть спортивных клубов Sport Life предлагает подарочные абонементы на один месяц. Эту акцию Sport Life запустил специально к новогодним и рождественским праздникам, чтобы каждый мог сделать приятный и здоровый подарок себе и своим близким. Для тех, кто только хочет начать свои первые шаги в спорте, абонемент на месяц – идеальный старт!

Для посетителей будут доступны четыре вида краткосрочных абонементов: Classic, позволяющий посещать групповые занятия и тренажерный зал, Classic+бассейн, позволяющий посещать еще и бассейн, а также карты Premium и Lux&Spa, позволяющие посещать СПА, сауны и получать услуги премиального и люксового уровней. Начальная стоимость сетевого месячного абонемента всего 900 гривен. Приобрести можно в официального дилера в сети магазинов Эпицентр или в сети клубов Sport Life. 

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Методолог 1С
Киев Sport Life
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1С
Киев Sport Life
Разместить вакансию
Sport Life

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Не в Оскаре дело. Как и почему Васянович стал режиссером года

ИсторииНе в Оскаре дело. Как и почему Васянович стал режиссером года
 