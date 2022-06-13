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Кабмин разрешил получать паспорта Украины за рубежом

Цей матеріал також доступний українською
13.06.2022, 19:05
Кабмин разрешил получать паспорта Украины за рубежом - Фото
Фото: depositphotos.com

Кабинет министров запустил экспериментальный проект, позволяющий оформить в других странах паспорт гражданина Украины или паспорт для выезда за рубеж. Соответствующее постановление опубликовано на правительственном портале.  

Оформить паспорт можно будет уже с 25 июня через подразделения Государственной миграционной службы за границей. 

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Новый паспорт будет выдаваться, если старый утерян или его украли. В случае кражи необходимо предоставить подтверждение от местной полиции. 

Также в рамках эксперимента, можно обменять старый паспорт на новый. 

Сроки получения нового паспорта Украины за границей не превышают трех месяцев со дня подачи анкеты. 

Эксперимент продлится шесть месяцев и по его итогу будут усовершенствованы правовые нормы для упрощения процедуры выдачи паспортов за границей. 

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Роман Брыль
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кабмин паспорт Украины новый паспорт
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