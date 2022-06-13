Кабмин разрешил получать паспорта Украины за рубежом

Кабинет министров запустил экспериментальный проект, позволяющий оформить в других странах паспорт гражданина Украины или паспорт для выезда за рубеж. Соответствующее постановление опубликовано на правительственном портале.

Оформить паспорт можно будет уже с 25 июня через подразделения Государственной миграционной службы за границей.

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Новый паспорт будет выдаваться, если старый утерян или его украли. В случае кражи необходимо предоставить подтверждение от местной полиции.

Также в рамках эксперимента, можно обменять старый паспорт на новый.

Сроки получения нового паспорта Украины за границей не превышают трех месяцев со дня подачи анкеты.

Эксперимент продлится шесть месяцев и по его итогу будут усовершенствованы правовые нормы для упрощения процедуры выдачи паспортов за границей.

10 июня СБУ сообщила, что оккупанты планировали раздавать в Украине советские паспорта.

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Роман Брыль

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