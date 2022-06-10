UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Назад в СССР: оккупанты планировали раздавать в Украине советские паспорта – СБУ

Цей матеріал також доступний українською
10.06.2022, 14:43
Назад в СССР: оккупанты планировали раздавать в Украине советские паспорта – СБУ - Фото
Бланки советских паспортов (Фото - СБУ)

Оккупанты завозили в Киевскую область бланки советских паспортов для выдачи их гражданам Украины. СБУ сообщает, что при отступлении россияне оставили тайники с такими бланками.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное  

В СБУ считают, что в случае успешной оккупации Киевской области Кремль планировал создать для нее оккупационную администрацию, провести псевдореферендум и объявить фейковую "республику". Жителей должны были взять на учет, а в качестве временных документов выдать им паспорта советского образца.

Сотрудники службы обнаружили в заброшенном доме близ города Макаров Бучанского района обустроенный оккупантами тайник с сотнями незаполненных бланков паспорта бывшего СССР.

Бланк паспорта СССР (Фото – СБУ)

СБУ особо отмечает, что бланки были украинского образца, от имени УССР, с параллельными текстами на русском и украинском языках. Такие бланки не изготовлялись с 1990 года. Служба считает, что они были завезены из России.

  • 25 мая сообщалось, что во временно оккупированных Мариуполе и других населенных пунктах Донецкой области оккупанты "дали старт" раздаче российских паспортов.
Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Служба безопасности Украины паспорт ссср
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 