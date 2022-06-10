Назад в СССР: оккупанты планировали раздавать в Украине советские паспорта – СБУ

Оккупанты завозили в Киевскую область бланки советских паспортов для выдачи их гражданам Украины. СБУ сообщает, что при отступлении россияне оставили тайники с такими бланками.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В СБУ считают, что в случае успешной оккупации Киевской области Кремль планировал создать для нее оккупационную администрацию, провести псевдореферендум и объявить фейковую "республику". Жителей должны были взять на учет, а в качестве временных документов выдать им паспорта советского образца.

Сотрудники службы обнаружили в заброшенном доме близ города Макаров Бучанского района обустроенный оккупантами тайник с сотнями незаполненных бланков паспорта бывшего СССР.

СБУ особо отмечает, что бланки были украинского образца, от имени УССР, с параллельными текстами на русском и украинском языках. Такие бланки не изготовлялись с 1990 года. Служба считает, что они были завезены из России.

25 мая сообщалось, что во временно оккупированных Мариуполе и других населенных пунктах Донецкой области оккупанты "дали старт" раздаче российских паспортов.

Сергей Бережной

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.