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"Фактическая аннексия Мариуполя началась". Оккупанты начали паспортизацию – советник мэра

Цей матеріал також доступний українською
25.05.2022, 19:24
Мариуполь (Фото - EPA)

Во временно захваченных Мариуполе и других населенных пунктах Донецкой области оккупанты "дали старт" раздаче российских паспортов. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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"Топ-новость о паспортах россии для Херсона и Запорожья не будет полной, если не добавить, что именно сегодня так называемая днр дала старт для Мариуполя и заново оккупированных территорий Донецкой области получению российских паспортов без получения паспорта так называемой днр", – написал Андрющенко.

"Фактическая аннексия Мариуполя началась", – добавил он.

  • Сегодня российский диктатор Владимир Путин подписал указ о введении упрощенного порядка принятия в гражданство России жителей Запорожской и Херсонской областей Украины.
  • МИД назвало это грубым нарушением украинского суверенитета. Ведомство потребовало от европейских партнеров ввести шестой пакет санкций против РФ, который будет включать эмбарго на российскую нефть, и призвало международное сообщество предоставить Украине реактивные системы залпового огня. 
Вадим Ребрина
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гражданство мариуполь паспортизация
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