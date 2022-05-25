Планы РФ по паспортизации украинцев. Украина требует эмбарго на нефть и поставок РСЗО

МИД назвало грубым нарушением украинского суверенитета планы страны-агрессора РФ по раздаче российских паспортов на временно захваченных территориях Херсонской и Запорожской областей. Ведомство призвало международное сообщество остановить Россию. Об этом говорится в комментарии МИД.

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Ведомство осудило указ диктатора Владимира Путина, который открывает путь к принуждению жителей Херсонской и Запорожской областей получать российское гражданство.

Незаконная паспортизация – грубое нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, норм и принципов международного гуманитарного права, отметили в МИД.

Там назвали указ Путина юридически ничтожным документом, который не будет иметь правовых последствий.

"Это решение не повлияет на принадлежность жителей временно захваченных Россией территорий к гражданству Украины", – сказано в заявлении.

Принудительная паспортизация украинцев в Херсонской и Запорожской областях – очередное свидетельство того, что целью России является захват украинских территорий для их дальнейшей оккупации и интеграции в РФ.

Украина требует немедленно принять шестой пакет санкций ЕС, включающий эмбарго на российскую нефть, а также начать работу над седьмым санкционным пакетом. Украина также призывает международных партнеров ускорить предоставление вооружения, прежде всего реактивных систем залпового огня.

"Промедление будет только поощрять режим Путина к дальнейшим преступлениям против Украины и разрушению мира и безопасности в Европе", – сказано в заявлении.

10 апреля сообщалось, что власти РФ начали принудительную паспортизацию людей, вывезенных ими из Украины.

Вадим Ребрина

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