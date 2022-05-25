Российские оккупанты собрались раздавать паспорта РФ в Херсонской и Запорожской областях

Российский диктатор Владимир Путин подписал указ о введении упрощенного порядка принятия в гражданство России жителей Запорожской и Херсонской областей Украины.

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Указ расширяет список территорий Украины, для жителей которых действует "упрощенный порядок" приема в гражданство РФ. В апреле 2019 году такой порядок Россия ввела для временно оккупированных ею территорий Донецкой и Луганской областей.

10 апреля сообщалось, что власти РФ начали принудительную паспортизацию людей, вывезенных ими из Украины.

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Сергей Бережной

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