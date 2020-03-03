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Как поздравить женщин с 8 марта: лучшие цветочные решенияp

Как поздравить женщин с 8 марта: лучшие цветочные решения - Фото
Фото: TORY — цветы и подарки
03.03.2020, 09:00

Ознакомьтесь с рекомендациями Виктории Чолак, директора флористической студии TORY.

На правах спонсорства

Какой букет подарить на 8 марта жене, дочке, маме, сестре? А ведь есть еще коллеги по работе… Не ломайте голову над правильным ответом. Ознакомьтесь с рекомендациями Виктории Чолак, директора флористической студии TORY. 

Первые дни весны, с одной стороны, приносят множество положительных эмоций, с другой стороны — замешательство. На носу — один из самых ожидаемых праздников года — 8 марта! Он определенно требует подготовки, на которую катастрофически не хватает времени.

Со слов Виктории, перед подготовкой праздничного ассортимента флористическая студия в обязательном порядке должна изучить актуальные потребности клиентов и тенденции рынка. 

Так весной 2020 года главным цветочным акцентом стали тюльпаны. Теперь они — не просто всеми любимые цветы, а  настоящий тренд. Выбирая букет для близкого человека (жены, мамы, дочери, сестры), стоит обратить внимание именно на них.  

Классические, пионовидные, белые, розовые, лиловые, фиолетовые… Их целое множество, казалось бы запутаться легко. Тем не менее профессиональному флористу достаточно услышать несколько слов о получательнице для того, чтобы подобрать нужные тюльпаны и оформить их так, чтобы та была тронута подарком до глубины души. 

В отношении корпоративных букетов (предназначенных для коллег, сотрудниц), лидирующие позиции занимают недорогие и нетипичные букеты — комбинации живых цветов или, например, сухоцветов, обернутые в нежную бумагу пастельных оттенков.

“Зачастую, когда речь идет о заказе корпоративных букетов к 8 марта, большими суммами не располагают, но от всей души хотят порадовать коллектив. Конечно, букеты должны быть такими, чтобы праздник не стал ударом по бюджету компании! Это обязательно”. 

Корпоративные букеты на 8 марта от студии TORY.

Букеты для близких женщин на 8 марта от студии TORY. 

Для оформления заказа Вы можете: 

  • написать в Direct в Instagram (@tory__art);
  • написать сообщение на Facebook (@tory.com.ua);
  • перейти на сайт;
  • посетить шоурум по адресу ул. Жилянская, 59 или один из наших магазинов;
  • позвонить по номеру (093) 170-58-98.

Погорилов Станислав
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цветы 8 марта TORY
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