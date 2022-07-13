На условиях медиапартнерства.

29 июля в Ивано-Франковске в пространстве инновационного центра Промприбор. Реновация пройдет бизнес-саммит Brave.

Цель мероприятия – предоставить украинским предпринимателям необходимые инструменты и сообщество для развития бизнеса и его расширение на новые рынки.

В течение дня участники смогут посетить лекции от топов украинского бизнеса, принять участие в воркшопах и нетворкинге. Среди лекторов и спикеров панельных дискуссий: основатель UADynamics Максим Музыка, основательница Framiore Наталья Найда, основатель "Кормотех" Ростислав Вовк, основательница Smakuli Руслана Рымарская, военный психолог Андрей Козинчук.

Участниками саммита могут стать владельцы малого и среднего бизнеса, предприниматели, члены их команды, продакт и проджект-менеджеры.

Программа предусматривает три потока: "экпорт" , "инновации" и будущее". Поток экспорта посвящен масштабированию и выходу на новые рынки, поток инновации – созданию новых продуктов и услуг, а будущее – стратегии компании и кризисному лидерству.

Участники могут сформировать индивидуальное расписание, выбрав отдельные элементы из каждого потока.

В рамках саммита также предусмотрен общий ланч и ужин в формате шведского стола.

Когда: 29 июля, 10.00-21.00

Где: Промприбор.Реновация, г. Ивано-Франковск, ул. Украинской Победы, 23

Условия участия: Стоимость первых 50 билетов – 650 грн. Далее цена билета – 890 грн. 50% полученных средств мы направляем фонду Save Ukraine Now. Остальные деньги пойдут на покрытие операционных расходов. Приобрести билет можно по ссылке: https://teeko.io/event/brave-summit

Организаторы: Проект Save Business Now от Промприбор.Реновация в партнерстве с Программой USAID "Конкурентоспособная экономика Украины".

При поддержке Ивано-Франковского городского совета и LvBS.

Наталия Софиенко

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