Какие преимущества дистанционных школ? Разбираемся на примере "Оптимы" P
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Чтобы получить качественное образование и углубленно изучить профильные предметы, не нужно долго искать школу или переезжать. Ребенок может получить все необходимые знания дистанционно!
"Оптима" – это первая дистанционная школа в Украине, которая предлагает международные стандарты и современный подход в образовании вне зависимости от успехов в учебе и места проживания.
Дистанционное образование в "Оптиме"
Ключевое отличие "Оптимы" от других очных или дистанционных школ – индивидуальный подход и программа обучения. Здесь созданы все условия, чтобы ребенок мог учиться в своем темпе, осваивать школьную программу при постоянной поддержке тьюторов и педагогов.
"Оптима" предлагает три основные формы обучения:
Пакет "Ученик".
Это основная форма обучения в "Оптиме". Ребенок получает все учебные материалы, задания и упражнения, регулярно взаимодействует с тьютором и преподавателями, выполняет тестовые и контрольные работы.
Пакеты "Экстерн" и "Суперэкстерн" (2 класса за один год).
Это более свободная форма обучения, при которой предоставляются все материалы, консультация и помощь преподавателей, но проверка заданий может осуществляться полностью, частично или отсутствовать вообще.
Что входит в пакеты "Ученик" и "Экстерн"?
Государственный документ об образовании, ГИА (ДПА) и ВНО (ЗНО).
"Отима" имеет государственную аккредитацию, все её ученики и экстерны после окончания обучения получают документ государственного образца. Большинство контрольных работ и экзаменов, а также ГИА дети могут сдавать удаленно, а ВНО все проходят по месту жительства.
Полный доступ к учебному материалу и образовательной платформе.
Ученики и экстерны имеют полный круглосуточный доступ ко всем учебным материалам "Оптимы". Сюда входят не только мультимедийные лекции, интерактивные задания, обучающие игры и 3D-модели, но также более 16 000 задач по программе "Розумники (Smart Kids)" и упражнения по авторским методикам.
Oxford Learn и Oxford University Press.
Оксфордская лицензионная платформа, специальные учебники и задания также доступны ученикам и экстернам уже с 1 класса.
Сопровождение тьютора, связь с классным руководителем, техническая поддержка.
"Оптима" старается сделать обучение эффективным и комфортным, поэтому все ученики и экстерны всегда имеют возможность обратиться за консультацией по любому вопросу к тьютору или преподавателю. Кроме того, техподдержка "Оптимы" доступна в постоянном режиме, а родители всегда имеют прямую связь с классным руководителем.
Тестовые и практические задания, проверка работ и отчет об успеваемости.
Преподаватели в течение учебного года проверяют все практические задания учеников "Оптимы", а родители регулярно получают полный отчет об успехах ребенка. На основе результатов таких заданий, достижений и проблем ученика вносятся изменения в индивидуальную программу.
Экстернат – более свободная форма обучения, которая изначально не предполагает подобной проверки. Однако "Оптима" предлагает и такие варианты экстернатуры, при которых преподаватели будут проверять и оценивать практические задания в течение года, а родители – получать полный отчет.
Коллективные задания и проекты.
Работа в команде над общим заданием – важная часть обучения в школе. Пакет "Ученик" включает обязательные и факультативные проекты, коллективные задания, их проверку преподавателями. Экстерны получают все необходимые материалы, но не принимают участие в проектах.
"Оптима" – это отличная возможность получить качественное образование в таких условиях, где не справится ни одна традиционная школа. Гибкая программа позволяет подобрать индивидуальное расписание и темп учебы для каждого ребенка.
Прочитать больше об услугах, которые предоставляет дистанционная школа "Оптима", можно на сайте. Кроме того, здесь можно получить бесплатный демодоступ сроком на 7 дней.
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