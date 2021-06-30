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Чтобы получить качественное образование и углубленно изучить профильные предметы, не нужно долго искать школу или переезжать. Ребенок может получить все необходимые знания дистанционно!

"Оптима" – это первая дистанционная школа в Украине, которая предлагает международные стандарты и современный подход в образовании вне зависимости от успехов в учебе и места проживания.

Дистанционное образование в "Оптиме"

Ключевое отличие "Оптимы" от других очных или дистанционных школ – индивидуальный подход и программа обучения. Здесь созданы все условия, чтобы ребенок мог учиться в своем темпе, осваивать школьную программу при постоянной поддержке тьюторов и педагогов.

"Оптима" предлагает три основные формы обучения:

Пакет "Ученик".

Это основная форма обучения в "Оптиме". Ребенок получает все учебные материалы, задания и упражнения, регулярно взаимодействует с тьютором и преподавателями, выполняет тестовые и контрольные работы.

Пакеты "Экстерн" и "Суперэкстерн" (2 класса за один год).

Это более свободная форма обучения, при которой предоставляются все материалы, консультация и помощь преподавателей, но проверка заданий может осуществляться полностью, частично или отсутствовать вообще.

Что входит в пакеты "Ученик" и "Экстерн"?

Государственный документ об образовании, ГИА (ДПА) и ВНО (ЗНО).

"Отима" имеет государственную аккредитацию, все её ученики и экстерны после окончания обучения получают документ государственного образца. Большинство контрольных работ и экзаменов, а также ГИА дети могут сдавать удаленно, а ВНО все проходят по месту жительства.

Полный доступ к учебному материалу и образовательной платформе.

Ученики и экстерны имеют полный круглосуточный доступ ко всем учебным материалам "Оптимы". Сюда входят не только мультимедийные лекции, интерактивные задания, обучающие игры и 3D-модели, но также более 16 000 задач по программе "Розумники (Smart Kids)" и упражнения по авторским методикам.

Oxford Learn и Oxford University Press.

Оксфордская лицензионная платформа, специальные учебники и задания также доступны ученикам и экстернам уже с 1 класса.

Сопровождение тьютора, связь с классным руководителем, техническая поддержка.

"Оптима" старается сделать обучение эффективным и комфортным, поэтому все ученики и экстерны всегда имеют возможность обратиться за консультацией по любому вопросу к тьютору или преподавателю. Кроме того, техподдержка "Оптимы" доступна в постоянном режиме, а родители всегда имеют прямую связь с классным руководителем.

Тестовые и практические задания, проверка работ и отчет об успеваемости.

Преподаватели в течение учебного года проверяют все практические задания учеников "Оптимы", а родители регулярно получают полный отчет об успехах ребенка. На основе результатов таких заданий, достижений и проблем ученика вносятся изменения в индивидуальную программу.

Экстернат – более свободная форма обучения, которая изначально не предполагает подобной проверки. Однако "Оптима" предлагает и такие варианты экстернатуры, при которых преподаватели будут проверять и оценивать практические задания в течение года, а родители – получать полный отчет.

Коллективные задания и проекты.

Работа в команде над общим заданием – важная часть обучения в школе. Пакет "Ученик" включает обязательные и факультативные проекты, коллективные задания, их проверку преподавателями. Экстерны получают все необходимые материалы, но не принимают участие в проектах.

"Оптима" – это отличная возможность получить качественное образование в таких условиях, где не справится ни одна традиционная школа. Гибкая программа позволяет подобрать индивидуальное расписание и темп учебы для каждого ребенка.

Прочитать больше об услугах, которые предоставляет дистанционная школа "Оптима", можно на сайте . Кроме того, здесь можно получить бесплатный демодоступ сроком на 7 дней.

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