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Казахстан пообещал не помогать России обходить санкции

Цей матеріал також доступний українською
02.04.2022, 08:04
Казахстан пообещал не помогать России обходить санкции - Фото
Тимур Сулейменов (Фото: akorda.kz)

Казахстан не будет помогать России обходить санкции, которые ввели против нее из-за войны в Украине. Об этом в интервью Euractiv сказал первый замглавы администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов.

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"Казахстан не будет инструментом для обхода европейских и американских санкций против России. Мы будем соблюдать санкции. Хотя мы являемся частью [Евразийского] экономического союза с Россией, Беларусью и другими странами, но одновременно мы являемся частью международного сообщества. Поэтому меньше всего мы хотим, чтобы к Казахстану были применены вторичные санкции США и ЕС", – сказал казахстанский чиновник.

По словам Сулейменова, Казахстан будет продолжать торговать с Россией и инвестировать в ее рынок.

"Но мы сделаем все возможное, чтобы контролировать санкционные товары", – отметил первый заместитель главы администрации президента Казахстана.

Сулейменов подчеркнул, что Казахстан уважает территориальную целостность Украины и не признает ни аннексии Крыма, ни независимость отдельных районов Донецкой и Луганской областей, пока этого не сделает ООН.

Андрей Водяный
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Россия санкции казахстан тимур сулейменов
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