Казахстан пообещал не помогать России обходить санкции

Казахстан не будет помогать России обходить санкции, которые ввели против нее из-за войны в Украине. Об этом в интервью Euractiv сказал первый замглавы администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов.

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"Казахстан не будет инструментом для обхода европейских и американских санкций против России. Мы будем соблюдать санкции. Хотя мы являемся частью [Евразийского] экономического союза с Россией, Беларусью и другими странами, но одновременно мы являемся частью международного сообщества. Поэтому меньше всего мы хотим, чтобы к Казахстану были применены вторичные санкции США и ЕС", – сказал казахстанский чиновник.

По словам Сулейменова, Казахстан будет продолжать торговать с Россией и инвестировать в ее рынок.

"Но мы сделаем все возможное, чтобы контролировать санкционные товары", – отметил первый заместитель главы администрации президента Казахстана.

Сулейменов подчеркнул, что Казахстан уважает территориальную целостность Украины и не признает ни аннексии Крыма, ни независимость отдельных районов Донецкой и Луганской областей, пока этого не сделает ООН.

1 апреля Белый дом объявил о намерении ввести вторичные санкции против 120 российских и беларуских компаний, которые используются для скрытой закупки западных технологий и компонентов двойного назначения для российской армии.

Андрей Водяный

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