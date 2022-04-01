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США вводят санкции против 120 российских и беларуских компаний

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01.04.2022, 22:29
США вводят санкции против 120 российских и беларуских компаний - Фото
Кейт Бедингфилд (фото - EPA)

В ближайшее время Министерство торговли США внесет в санкционные списки еще 120 российских и беларуских компаний, которые больше "не смогут получать высокие технологии США без лицензии, в которой в большинстве, если не во всех случаях, будет отказано". Об этом на брифинге сообщила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд, сообщает пресс-служба Белого дома.

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Санкции будут введены в рамках "действий по ухудшению позиций оборонного, аэрокосмического и морского секторов России".

"Мы также расширяем наши полномочия в отношении введения санкций, чтобы нацелить их на дополнительные секторы российской экономики, важные для Путина, включая аэрокосмическую, морскую и электронную отрасли", – сказала Бедингфилд.

Она отметила, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт из США в Россию товаров, подпадающих под новый экспортный контроль, сократился на 99% в стоимостном выражении.

С начала российского вторжения в Украину санции США введены против более чем 200 российских и беларуских компаний, сказала Бедингфилд.

Вадим Ребрина
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Россия США санкции война беларусь
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