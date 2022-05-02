Киевское метро обнародовало варианты новых названий для пяти станций

Киевский метрополитен начал голосование за новые названия для пяти станций, которые сейчас связаны с Россией и Беларусью. Оно продлится до 9 мая, сообщила заместительница начальника Киевского метрополитена Наталья Макогон.

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Результаты голосования будут направлены в Киевский городской совет, а окончательный вывод подготовит профессиональная комиссия по вопросам наименований.

Варианты переименования:

- станция "Дружбы народов": Ботаническая, Европейская, Единства Украины, Зверинецкая, Героев Мариуполя;

– станция "Площадь Льва Толстого": Василия Стуса, Степана Бандеры, Леси Украинки, Ивана Франко, Лины Костенко;

– станция "Берестейская": Бучанская, Варшавская, Мариупольская, Берестейская (оставить название), Степана Бандеры;

– станция "Минская": Варшавская, Мариупольская, Вышгородская, Бучанская, Минская (оставить без изменений);

– станция "Героев Днепра": Героев Мариуполя, Героев Украины, Вышгородская, Северная, Героев Днепра (оставить название).

Голосовать можно по ссылке.

"Среди предложений были и интересные. Для "Минской" предлагали названия – Борщ, Реактивные гуси и Тракторная. Станцию "Героев Днепра" некоторые участники опроса видели как станцию имени Магистра Йоды или Пушистых котиков. "Берестейскую" хотели переименовать в Паляницу, а "Дружбы народов" – в Байрактарскую или Чернобаевскую", – рассказала Макогон.

Станции метро в Киеве и других городах-миллионниках Украины с началом полномасштабного вторжения России приютили горожан, которые спасались от бомбардировок оккупантов.

Сейчас метрополитен в Киеве постепенно возвращается к нормальной работе, но интервал движения поездов намного больше, чем в мирное время, а во время воздушных тревог надземные участки метро не работают.

Андрей Водяный

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