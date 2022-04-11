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Ким о ночном взрыве в Николаеве: Оккупанты атаковали предприятие из Катара

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11.04.2022, 09:20
Ким о ночном взрыве в Николаеве: Оккупанты атаковали предприятие из Катара - Фото
Фото: Новости N

Глава Николаевской обладминистрации Виталий Ким рассказал, что ночной взрыв в Николаеве произошел на территории "предприятия из Катара".

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"Вчера ночью бахнуло, все об этом писали. Скрывать не буду – там ракеты. Российские оккупанты напали на предприятие из Катара на территории нашей области. Пострадавших нет – два ангара пустых, и охранник пострадал от разбитого стекла", – сказал он.

Ким не указал название этого предприятия.

  • В декабре 2021 года Министерство инфраструктуры передало в концессию порт Ольвия в Николаеве катарской компании QTerminals. Она собиралась инвестировать в развитие порта 3,4 млрд грн.
  • QTerminals – один из ведущих международных операторов портов и терминалов.
Андрей Водяный
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