Ким о ночном взрыве в Николаеве: Оккупанты атаковали предприятие из Катара
11.04.2022, 09:20
Фото: Новости N
Глава Николаевской обладминистрации Виталий Ким рассказал, что ночной взрыв в Николаеве произошел на территории "предприятия из Катара".
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"Вчера ночью бахнуло, все об этом писали. Скрывать не буду – там ракеты. Российские оккупанты напали на предприятие из Катара на территории нашей области. Пострадавших нет – два ангара пустых, и охранник пострадал от разбитого стекла", – сказал он.
Ким не указал название этого предприятия.
- В декабре 2021 года Министерство инфраструктуры передало в концессию порт Ольвия в Николаеве катарской компании QTerminals. Она собиралась инвестировать в развитие порта 3,4 млрд грн.
- QTerminals – один из ведущих международных операторов портов и терминалов.
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