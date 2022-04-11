Ким о ночном взрыве в Николаеве: Оккупанты атаковали предприятие из Катара

Глава Николаевской обладминистрации Виталий Ким рассказал, что ночной взрыв в Николаеве произошел на территории "предприятия из Катара".

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Вчера ночью бахнуло, все об этом писали. Скрывать не буду – там ракеты. Российские оккупанты напали на предприятие из Катара на территории нашей области. Пострадавших нет – два ангара пустых, и охранник пострадал от разбитого стекла", – сказал он.

Ким не указал название этого предприятия.

В декабре 2021 года Министерство инфраструктуры передало в концессию порт Ольвия в Николаеве катарской компании QTerminals. Она собиралась инвестировать в развитие порта 3,4 млрд грн.

QTerminals – один из ведущих международных операторов портов и терминалов.

Андрей Водяный

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.