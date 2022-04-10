Николаев попал под обстрел

В Николаеве вечером в воскресенье произошел сильный взрыв в результате российского обстрела. Глава Николаевской обладминистрации Виталий Ким сообщил, что уточняет информацию: "Сработало ПВО или долетело все-таки".

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По словам Кима, известно, по меньшей мере, об одном пострадавшем – охранник получил ранения от разбитого стекла.

Где именно произошел взрыв, пока неизвестно. Местные издания пишут, что он был очень мощным, звук слышали не только во всех районах города, но и в других населенных пунктах: Новая Одесса, Баштанка и даже Херсон.

4 апреля в результате обстрелов со стороны российских оккупантов в Николаеве погибли 11 мирных жителей, среди которых один ребенок, десятки получили ранения.

29 марта вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по админзданию Николаевской облгосадминистрации. В результате удара погибли 36 человек, травмированы 34 человека.

Андрей Водяный

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