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Николаев попал под обстрел

Цей матеріал також доступний українською
10.04.2022, 23:51
Николаев попал под обстрел - Фото
Фото: Новости N

В Николаеве вечером в воскресенье произошел сильный взрыв в результате российского обстрела. Глава Николаевской обладминистрации Виталий Ким сообщил, что уточняет информацию: "Сработало ПВО или долетело все-таки".

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По словам Кима, известно, по меньшей мере, об одном пострадавшем – охранник получил ранения от разбитого стекла.

Где именно произошел взрыв, пока неизвестно. Местные издания пишут, что он был очень мощным, звук слышали не только во всех районах города, но и в других населенных пунктах: Новая Одесса, Баштанка и даже Херсон.

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Николаев война с россией ракетный обстрел
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