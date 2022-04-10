Николаев попал под обстрел
10.04.2022, 23:51
Фото: Новости N
В Николаеве вечером в воскресенье произошел сильный взрыв в результате российского обстрела. Глава Николаевской обладминистрации Виталий Ким сообщил, что уточняет информацию: "Сработало ПВО или долетело все-таки".
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По словам Кима, известно, по меньшей мере, об одном пострадавшем – охранник получил ранения от разбитого стекла.
Где именно произошел взрыв, пока неизвестно. Местные издания пишут, что он был очень мощным, звук слышали не только во всех районах города, но и в других населенных пунктах: Новая Одесса, Баштанка и даже Херсон.
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