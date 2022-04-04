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Российские оккупанты обстреляли Николаев: погибло около 10 человек, более 60-и – ранены

Цей матеріал також доступний українською
04.04.2022, 23:51
Российские оккупанты обстреляли Николаев: погибло около 10 человек, более 60-и – ранены - Фото
Фото: novosti-n.org

Сегодня в результате обстрелов со стороны российских оккупантов в Николаеве погибли 11 мирных жителей, среди которых один ребенок, еще 61 человек получил ранения. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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По его словам, в результате обстрела детской больницы погибли мужчина и ребенок.

Также оккупанты обстреляли остановку общественного транспорта и торговые ряды в центре Николаева. Погибли девять человек. 61 мирный житель получил ранения.

Российские оккупанты обстреляли Николаев: погибло около 10 человек, более 60-и – ранены

Российские оккупанты обстреляли Николаев: погибло около 10 человек, более 60-и – ранены

Российские оккупанты обстреляли Николаев: погибло около 10 человек, более 60-и – ранены

"Никакой логики в обстрелах нет. Редкие уроды. После Бучи хочется их просто порвать", – написал Ким.

Мэр города Николай Сенкевич заявил, что Николаев был обстрелян кассетными снарядами, использование которых запрещено международными конвенциями.

Российские оккупанты обстреляли Николаев: погибло около 10 человек, более 60-и – ранены

Российские оккупанты обстреляли Николаев: погибло около 10 человек, более 60-и – ранены

По его данным, 10 человек погибли, 46 получили ранения.

Кроме жилых домов, российские войска обстреляли городскую больницу, областную больницу, Центр профилактических болезней, Дом ребенка, 11 детских садов, 12 школ, 1 ПТУ, 2 филиала заведений внешкольного образования.

Из-за повреждений в результате обстрелов в Ингульском районе перекрыта подача газа в ряд домов на трех улицах.

Вадим Ребрина
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Россия обстрел оккупанты Николаев виталий ким
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