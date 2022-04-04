Российские оккупанты обстреляли Николаев: погибло около 10 человек, более 60-и – ранены

Сегодня в результате обстрелов со стороны российских оккупантов в Николаеве погибли 11 мирных жителей, среди которых один ребенок, еще 61 человек получил ранения. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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По его словам, в результате обстрела детской больницы погибли мужчина и ребенок.

Также оккупанты обстреляли остановку общественного транспорта и торговые ряды в центре Николаева. Погибли девять человек. 61 мирный житель получил ранения.

"Никакой логики в обстрелах нет. Редкие уроды. После Бучи хочется их просто порвать", – написал Ким.

Мэр города Николай Сенкевич заявил, что Николаев был обстрелян кассетными снарядами, использование которых запрещено международными конвенциями.

По его данным, 10 человек погибли, 46 получили ранения.

Кроме жилых домов, российские войска обстреляли городскую больницу, областную больницу, Центр профилактических болезней, Дом ребенка, 11 детских садов, 12 школ, 1 ПТУ, 2 филиала заведений внешкольного образования.

Из-за повреждений в результате обстрелов в Ингульском районе перекрыта подача газа в ряд домов на трех улицах.

Вадим Ребрина

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