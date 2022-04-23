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Командира российской бригады, которая убивала в Буче, повысили в звании

Цей матеріал також доступний українською
23.04.2022, 03:52
Командира российской бригады, которая убивала в Буче, повысили в звании - Фото
Фото: МО РФ

Командир 64-й отдельной мотострелковой бригады вооруженных сил РФ Азатбек Омурбеков, попавший под западные санкции из-за причастности к зверствам в Буче, получил новое воинское звание. Об этом свидетельствует сообщение Минобороны РФ, в котором Омурбекова назвали полковником.

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"В течение трех недель под руководством полковника Омурбекова подразделениями бригады на занятом рубеже было отражено более 50 атак противника с применением танков, боевых машин пехоты и тяжелой артиллерии", – сообщило российское минобороны.

Где происходили эти события, оно не указывает.

На последних публичных фотографиях Омурбекова от ноября 2021 видно, что на его погонах только две звезды, что соответствует званию подполковника. Когда он получил третью звезду, неизвестно.

  • 3 апреля в Минобороны Украины заявили об освобождении от оккупантов всей территории Киевской области.
  • После этого стало известно, что на улицах пригородов Киева, в частности в Буче, нашли тела сотен расстрелянных гражданских, подвергшихся пыткам и изнасилованиям. Украинская разведка сообщила, что к зверствам в Буче причастны военнослужащие 64-й отдельной мотострелковой бригады.
  • 18 апреля Владимир Путин присвоил 64-й ОМБр почетное наименование "гвардейская" .
Андрей Водяный
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буча война Россия Азатбек Омурбеков
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