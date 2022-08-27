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Командование РФ откладывает ротацию передовых подразделений из-за больших потерь: Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
27.08.2022, 18:37
Командование РФ откладывает ротацию передовых подразделений из-за больших потерь: Генштаб - Фото
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Из-за растущих потерь российской армии командование захватчиков расширяет практику переноса сроков ротаций передовых подразделений на неопределенные сроки. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.   

На Харьковском направлении оккупанты безуспешно попытались провести штурм в направлении Дементиевки, получили отпор и отошли. 

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На Славянском направлении противник совершил попытку наступления в направлении Бражковки, успеха не имел, понес потери и отошел. 

На Краматорском направлении оккупанты вели наступление в направлении Григоровки, успеха не имели, отошли. 

На Бахмутском направлении наши защитники, после ударов вражеской авиации, отбили наступление противника в направлениях населенных пунктов Соледар и Зайцево. 

На Авдеевском направлении враг наступательными действиями пытался продвинуться в направлениях населенных пунктов Невельское и Александрополь, успеха не имел, отошел. 

На Новопавловском направлении враг вел наступательный бой в направлениях Пречистовки и Павловки, успеха не имел, отошел. 

На Южнобужском направлении основные усилия противник сосредотачивает на недопущении продвижения наших войск, совершая обстрелы из танков, ствольной артиллерии и РСЗО по линии столкновения. Нанес авиационные удары возле Большого Артакового, Первомайского и Ольгиного. 

В акваториях Черного и Азовского морей обстановка существенных изменений не претерпела.  

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Роман Брыль
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Генштаб ВСУ ВСУ бахмут ротация потери РФ
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