Командование РФ откладывает ротацию передовых подразделений из-за больших потерь: Генштаб

Из-за растущих потерь российской армии командование захватчиков расширяет практику переноса сроков ротаций передовых подразделений на неопределенные сроки. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

На Харьковском направлении оккупанты безуспешно попытались провести штурм в направлении Дементиевки, получили отпор и отошли.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

На Славянском направлении противник совершил попытку наступления в направлении Бражковки, успеха не имел, понес потери и отошел.

На Краматорском направлении оккупанты вели наступление в направлении Григоровки, успеха не имели, отошли.

На Бахмутском направлении наши защитники, после ударов вражеской авиации, отбили наступление противника в направлениях населенных пунктов Соледар и Зайцево.

На Авдеевском направлении враг наступательными действиями пытался продвинуться в направлениях населенных пунктов Невельское и Александрополь, успеха не имел, отошел.

На Новопавловском направлении враг вел наступательный бой в направлениях Пречистовки и Павловки, успеха не имел, отошел.

На Южнобужском направлении основные усилия противник сосредотачивает на недопущении продвижения наших войск, совершая обстрелы из танков, ствольной артиллерии и РСЗО по линии столкновения. Нанес авиационные удары возле Большого Артакового, Первомайского и Ольгиного.

В акваториях Черного и Азовского морей обстановка существенных изменений не претерпела.

В утренней сводке 27 августа Генштаб ВСУ сообщил, что разведка россиян пыталась пройти на Криворожском направлении. Группу обезвредили.

Подписывайтесь на наш Instagram: полезные объяснения актуальных тем

Роман Брыль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.