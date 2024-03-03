Компания миллиардера Питера Тиля стала партнером Украины в разминировании

Минэкономики подписало соглашение о партнерстве с Palantir Technologies

Фото: depositphotos.com

Министерство экономики подписало соглашение о партнерстве с Palantir Technologies. Американская компания будет использовать искусственный интеллект для помощи в разминировании Украины, сообщила пресс-служба министерства.

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Palantir Technologies специализируется на анализе больших массивов данных. Компания была основана в 2003 году группой инвесторов во главе с Питером Тилем (известный как первый инвестор Facebook и соучредитель PayPal), с 2020 года ее акции торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Основные заказчики Palantir – спецслужбы, в том числе Центральное разведывательное управление, инвестиционная банка и хедж-фонды.

В Украине Palantir будет работать над гуманитарным разминированием. Ее задачи включают:

→ оцифровка операций гуманитарного разминирования, автоматизация процессов, предусмотренных Национальной стратегией противоминной деятельности на период до 2033 года;

→ расширение цифровых возможностей для координации высвобождения и оценки земель, определения приоритетов регионов и управления рисками в противоминной деятельности;

→ использование ассистента на базе платформы искусственного интеллекта Palantir AIP для принятия решений в противоминной деятельности.

Подписание документа прошло в Лондоне. От имени Украины подпись поставила первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко, от Palantir – исполнительный вице-президент в Великобритании и Европе Луис Мосли.

Фото: Минэкономики

Платформа будет работать с большими базами данных, сформированных причастными к выполнению мер противоминной деятельности структурами: органами местного самоуправления, региональной властью, министерствами и ведомствами, операторами противоминной деятельности.

Благодаря возможностям Palantir AIP, платформа будет анализировать информацию и давать рекомендации по оптимизации процессов. Например, сможет посоветовать, как наиболее эффективно провести очистку конкретной территории – с помощью новых методов разминирования, таких как дроны или с применением традиционных методов.

Конечной же целью видится разминирование территории быстрее и при меньших затратах.