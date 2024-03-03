Компанія мільярдера Пітера Тіля стала партнером України в розмінуванні

Мінекономіки підписало угоду про партнерство з Palantir Technologies

Фото: depositphotos.com

Міністерство економіки підписало угоду про партнерство з Palantir Technologies. Американська компанія буде використовувати штучний інтелект для допомоги в розмінуванні Україну, повідомила пресслужба міністерства.

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Palantir Technologies спеціалізується на аналізі великих масивів даних. Компанія була заснована у 2003 році групою інвесторів на чолі з Пітером Тілем (відомий як перший інвестор Facebook та співзасновник PayPal), з 2020 року її акції торгуються на Нью-Йоркській фондовій біржі.

Основні замовники Palantir – спецслужби, в тому числі Центральне розвідувальне управління, інвестиційній банці та хедж-фонди.

В Україні Palantir буде працювати над гуманітарним розмінуванням. Її завдання включають:

→ оцифрування операцій гуманітарного розмінування, автоматизація процесів, передбачених Національною стратегією протимінної діяльності на період до 2033 року;

→ розширення цифрових можливостей для координації вивільнення та оцінки земель, визначення пріоритетів регіонів та управління ризиками в протимінній діяльності;

→ використання асистента на базі платформи штучного інтелекту Palantir AIP для прийняття рішень у протимінній діяльності.

Підписання документа відбулося в Лондоні. Від імені України підпис поставила перша віцепрем’єрка, міністерка економіки Юлія Свириденко, від Palantir – виконавчий віцепрезидент у Великій Британії та Європі Луїс Мослі.

Фото: Мінекономіки

Платформа працюватиме з великими базами даних, сформованих дотичними до виконання заходів протимінної діяльності структурами: органами місцевого самоврядування, регіональною владою, міністерствами та відомствами, операторами протимінної діяльності.

Завдяки можливостям Palantir AIP, платформа аналізуватиме інформацію та надаватиме рекомендації щодо оптимізації процесів. Наприклад, зможе порадити, як найбільш ефективно провести очищення конкретної території – за допомогою нових методів розмінування, таких як дрони, чи з застосуванням традиційних методів.

Кінцевою ж метою вбачається розмінувати території швидше та за менших витрат.