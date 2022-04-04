Концерн РРТ отключил от эфира телеканалы Прямой, Пятый и Эспрессо

Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения (РРТ) отключил телевещание каналов Прямой, Пятый и Эспрессо в ночь на 4 апреля. Об этом сообщается в письмах телеканалов, адресованных президенту, СНБО, СБУ, Министерству обороны и Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания.

"Решение об отключении незаконно, поскольку не существует ни одного документа, который бы давал основания Концерну РРТ ночью отключать телеканалы от вещания. Нет никакого решения Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания – единственного органа, который имеет право принимать решения по эфиру телеканалов", – говорится в письме журналистов Пятого и Прямого каналов.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

По их мнению, существуют основания полагать, что имеет место незаконная ночная диверсия по отключению вещания, ответственность за которую несет директор Концерна РРТ Кирилл Данилов.

"4 апреля этого года коллектив телеканала Эспрессо встретил беспрецедентной новостью – утром представители Концерна РРТ, без всяких законных оснований, по собственному усмотрению отключили вещание телеканала Эспрессо в цифровой сети Т2", – говорится в письме журналистов Эспрессо.

На канале подчеркивают, что со времени активной фазы российского вторжения было три попытки отключить вещание украинских телеканалов. Первая состоялась во время российского ракетного удара по киевской телебашне, следующая – в результате захвата оккупационными войсками Херсона, а "...третья – сегодня утром, в результате действий якобы украинского Концерна РРТ".

Каналы просят президента вмешаться и защитить право журналистов на профессию и свободу слова и требуют от Концерна РРТ возобновить вещание каналов.

19 марта президент ввел в действие решение СНБО, которым подчинил "Зеонбуд" (оператор цифрового эфирного телевидения Т2) Концерну РРТ и обязал общенациональные каналы транслировать единый марафон. 5 канал, Прямой и Эспрессо изменили свой эфир и присоединились к трансляции марафона "Единые новости".

Роман Брыль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.